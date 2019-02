Kuriózní ztráta pro Boston. Pastrňák se zranil cestou z večírku | iSport.cz

"Pastrňák se společně s několika spoluhráči v neděli večer zúčastnil sponzorské večeře. Když se vracel, upadl a poranil si levý palec," uvedl klub na twitteru.

"Víc budeme vědět během dvou týdnů. Věříme, že bude v této sezoně ještě hrát," prohlásil generální manažer Don Sweeney na mimořádné tiskové konferenci.

"David už má za sebou operaci a zákrok byl úspěšný, všechno šlo dobře. Stav jeho zranění bude časem ještě prověřen a uvidíme, jak dlouho skutečně bude mimo sestavu," doplnil Sweeney.

S Pastrňákem osobně mluvil. "Po operaci se cítí dobře, ale jinak je z toho hrozně frustrovaný. Je zklamaný, že kvůli takovému nešťastnému okamžiku oslabil tým," přiblížil Sweeney rozpoložení dvaadvacetiletého útočníka, jehož k Bruins váže do roku 2023 šestiletá smlouva na celkem 40 milionů dolarů.

Alespoň malým pozitivem pro jednoho z nejlepších střelců současnosti v celé lize je fakt, že by mohl dříve začít s bruslením. "Do deseti dnů by snad mohl být na ledě. Musíme jen dát pozor na hrozbu nějaké infekce kvůli stehům," konstatoval Sweeney.

Účastník letošního utkání hvězd NHL Pastrňák odehrál v sezoně za Boston 56 zápasů, ve kterých nasbíral 66 bodů za 31 branek a 35 asistencí. Je nejproduktivnějším hráčem Bruins.