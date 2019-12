Manželství se převrhlo! Veslař Synek potvrdil rozvod se svou Pavlou

Už dvakrát měl jejich vztah namále, dokonce v obou případech žili chvíli odděleně. A vždy to bylo krátce poté, co skifař získal olympijské stříbro. Tentokrát je vše jinak. Rozchod přichází necelý rok před letní olympiádou v Tokiu a zdá se, že je neodvratný. „Ano, je to pravda, jdeme s Pavlou od sebe,“ potvrdil Ondřej Synek Blesku.

První krize přišla po stříbru v Pekingu 2008. „Nějak se to zvrtlo. Ondra byl pořád po akcích, já na něj žárlila. A hlavně se z tý olympiády vrátil hrozně namachrovanej,“ vzpomínala Pavla. Po čtyřech měsících se k sobě vrátili, za dva roky se narodila dcera Alice a následovala svatba.

Chtěl ji změnit

Jenže rodinná idyla vydržela zase jen do dalších Her. A neudrželi ji ani narození syna Matyáše krátce po návratu z Londýna 2012. „Byl to sled událostí. Olympiáda, do toho malý děti, do toho jsem měla problémy sama se sebou. Ondřej v tu chvíli nebyl ten pilíř, který by to unesl,“ prozradil rok poté Pavla pro Víkend DNES.

Následovala dvouměsíční odluka a návštěvy manželské poradny. „Uvědomil si, že s námi chce být a že to všechno byl podivný zkrat. Když se vrátil, tak mi řekl, že mě dřív chtěl změnit, ale teď už mě měnit nechce. Že mě má rád takovou, jaká jsem,“ dodala manželka.

Rozumná domluva

Tenkrát Synkovi věřili, že se štěstí do domečku ve Staré Boleslavi vrátilo natrvalo. „Plujeme na dobrý vlně, jsme pevný tak jako nikdy,“ myslela Pavla.

Jenže vlna vyšuměla a a zbyly po ní jen rozvodové papíry. „Mám s Pavlou dvě úžasné děti, ale bohužel i tohle život přináší. Věřím, že se spolu rozumně domluvíme na všech věcech spojených s rozvodem tak, aby se to dětí co nejméně dotklo,“ vzkázal Synek.