Nohejbal v O2 universum! Messimu by smečování nešlo, říká český šampion | iSport.cz

Fotbalovou Slavii Messi a spol. zdolali. Ale jak by to dopadlo, kdyby se postavili proti nejlepším Čechům v nohejbale?

„Myslím si, že tím, že naše špička hraje nohejbal odmalička a trénuje ho, tak má nepochybnou výhodu v útoku,“ přemítá Ondřej Vít, dvojnásobný mistr světa v nohejbalových singlech i tříčlenných týmech.

„Messi, Suárez a všichni tihle top fotbalisti budou mít asi o sto procent lepší techniku, než ji mají špičkoví reprezentanti. Ale tím, že neútočí, což je největší zbraň v nohejbale, tak by si dovedli všechno perfektně zpracovat, ale na útoku bychom vyhráli my,“ tvrdí Vít. „Smečování jim asi nejde. Oni mají perfektní prostorovou orientaci, napojení hlavou, tělem, nohami. Ale co jim chybí je ta útočná fáze.“

Tahle diskuze asi zůstane jen hypotetická. Za rok v listopadu se ale v nové pražské hale O2 universum zrodí noví nohejbaloví šampioni.

„V roce 2020 chceme udělat nohejbal i tady v Praze hodně populární. Ještě tady nikdy nebyl,“ říká Kamil Kleník, prezident nohejbalové svazu i mezinárodní unie. „Pro mě to je postupná meta na cestě, kterou s nohejbalem prožívám. Praha je zase o krůček výš. Bude to větší divácká návštěva v modernější hale. Jsem rád, že se podařilo najít odpovídající prostor.“

Nohejbalový šampionát už se v Česku konal dvakrát v Prostějově a Nymburce, jednou také v Brandýse nad Labem a v Brně. Tentokrát se sport českých trampských osad objeví v nablýskaném prostředí nedávné otevřené haly O2 universum.

„Pro nohejbal je to jedině dobře. Bude to posun v divácké návštěvnosti i atraktivitou toho místa. Měl by padnout divácký rekord,“ těší se Vít. „Vzpomínám, že v Brně bylo v hale 3500 lidí v naprosto narvané hale. Čím víc lidí, tím větší rambajs, tím víc mě to nabíjí. Určitě bych tu atmosféru chtěl zažít.“

Ambasadorem šampionátu je olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda, který je sám nadšený amatérský nohejbalista.

„K nohejbalu mám vztah, baví mě. Mně se v první řadě vybaví letní prázdniny na chalupě v rodinné chalupě. Jsem ze tří bráchů, s tátou jsme hráli ve čtyřech dva na dva, když jsme posekali trávu a napnuli síť,“ říká Svoboda. „Moc se těším na ty profíky, jak nám amatérům ukážou, jak se to dělá. Když je velký kotel lidí, kde není slyšet vlastního slova, sportovce to nakopává k výkonům. Hala O2 universum to splňuje, tam bude atmosféra dokonalá.“

Šampionát se koná od 27. do 29. listopadu 2020. Vstupenky se začnou prodávat v prosinci.