Synek přijal netradiční výzvu, hodlá na skifu porazit elektromobil | iSport.cz

Pětinásobný mistr světa Ondřej Synek odrazí od loděnice Dukly na skifu, řidiči vozu Škoda CITIGO eIv nezbude než proplétat se pražskou dopravní špičkou. „Doufám, že v cíli v Troji budu první já, snad mám ještě pořád trochu formy,“ smál se trojnásobný olympijský medailista. „Přes Prahu jsem na lodi ještě nejel, bude to zážitek,“ dodal.

O Synkovi je známo, že žádnou legraci nezkazí, a tak příliš neváhal zapojit se do netradičního pokusu. „Doufám, že řeka bude volná a budu moct jet. Když jsem byl mladší, sjížděli jsme Labe, asi by se klidně dalo ujet i sto kilometrů za den,“ zvažoval. Taková porce ho tentokrát nečeká, veslovat bude zhruba 12 kilometrů k vodáckému kanálu v Praze – Troji. Nástrahou by ale mohly být jezy na Vltavě a zdymadla. „Uvidím, co bude rychlejší. Pokud bude volno, pojedu zdymadlem, když zácpa, budu muset loď přenést,“ plánuje. Domlouvat průjezd předem ale nehodlá. „Auto taky nebude mít domluvené, jestli bude kolona, nebo ne,“ dodal spravedlivě.

Zatímco loni se svým partnerem prohrál sázku a musel pak odpracovat směnu v autoservisu, letos prý půjde jen o čest.

Po elektromobilu si v říjnu zazávodí ještě mezi paddleboardisty a v listopadu hodlá usednout do osmiveslice při Head of Prague, ale pak už ho čeká příprava na jeho pátou olympiádu. „Doufám, že pořádně natrénuju a zůstanu zdravý,“přeje si.