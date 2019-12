Hokejový šampion Čáslava za kokain tvrdě zaplatil: Drogami si zničil manželství!

S manželkou Petrou (39) spolu byli 15 let a mají dvě krásné děti – dceru Karolínu (13) a synka Tomáše (9). Jenže v posledních letech vztahu se jejich láska vytrácela. A právě tehdy měl Čáslava sáhnout po snadném úniku, tedy bílém prášku...

„Ano, řešil jsem svoje problémy takhle blbě. Každopádně mi to hodně věcí zkomplikovalo. Mně i rodině,“ ohlíží se Čáslava v rozhovoru pro Sport zpátky do roku 2018, kdy jeho osobní potíže vrcholily.

A zatímco manželka se starala o obě děcka, hokejový šampion z roku 2010 si začal nekontrolovaně užívat. „Sem tam nějaká house párty, pozvání na večírek jen pro určitý okruh lidí, vyloženě privátní akce. A přesně na takových akcích jsou tyhle věci lehce k dostání,“ odhaluje Čáslava, kde všude kokain šňupal.

Loučení na druhou

O problémech Čáslavy s fetem si tehdy špitaly celé Pardubice a paní Petru to ubíjelo. Poslední společnou fotku na Instagram přidala loni v dubnu, kdy se Čáslava oficiálně loučil s reprezentačním dresem. „Tak když už jsme v tom loučení, tak se vším všudy,“ napsala Petra s mrkacím smajlíkem, aby tím potvrdila, že končí i jejich manželství...

O dva měsíce později pak Čáslavu zastavili policisté, když řídil právě pod vlivem kokainu. „Čekali na mě, takže to bylo na udání. Tuším, o koho jde. Ale nebudu, a ani nemůžu to říkat,“ tvrdí nyní Čáslava, který za to vyfasoval peněžitý trest 100 tisíc korun a na 15 měsíců přišel o řidičák. „S osobními následky včetně různých pokut jsem byl smířený. Co jsem nečekal, to byl ten všudypřítomný tlak na mé nejbližší. Pak vám teprve dojde, jaký jste idiot...“