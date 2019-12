Čáslava poprvé otevřeně o kokainu: Obrovská blbost. Nic mě neomlouvá | iSport.cz

Sedl si a vyprávěl. Pozdě, s více než ročním zpožděním, ale přece. Petr Čáslava se rozhodl odkrýt svůj temný příběh, v němž hrají hlavní roli drogy. Kokain. Loni v červnu byl policií při kontrole pozitivně testován na přítomnost omamných látek, mistr světa a někdejší kapitán hokejové reprezentace dlouho zapíral, s ním i pardubický klub. Dnes někdejší renomovaný obránce v otevřeném rozhovoru pro iSport Premium přiznává chybu. „Moje hloupost a debilita. Nikdy už to nevezmu zpátky, potáhne se to se mnou pořád. Já se z toho můžu jedině poučit,“ říká.

Deník Sport chtěl s Petrem Čáslavou promluvit mnohem dříve. Hned minulý rok, kdy kauza vyplavala na povrch. On a s ním i klub setkání odmítaly a vzkazovaly, že pravda (něco jiného, než se píše) časem vyleze na povrch. Nic takového se nestalo. Ani nemohlo. „Tak přijeďte,“ ozval se Čáslava v pondělí, v den svého návratu do role asistenta hlavního kouče Dynama. „Teď už vím, že jsem to měl do novin vyklopit rovnou,“ uznal.

Popište tedy svými slovy, co se tedy v létě 2018 stalo.

„Účastnil jsem se jednoho takového večírku mimo Českou republiku. Tam se tyhle věci pohybovaly a já si nedal bacha. Přijel jsem domů a v úterý, když jsem odjížděl vyvenčit autem psa, mě zastavila policejní hlídka, vzala mi stěry a byl jsem pozitivní.“

Říkáte tyhle věci. Kokain?

„Ano.“

Můžete rozvést, v čem jste si nedával bacha?

„Úplně otevřeně a na rovinu: ta droga se pohybuje ve společnosti, nemusíte ji vůbec vyhledávat a pídit se po ní. Drogy si vás najdou samy.“

A je jen na vás, zda po ní sáhnete.

„Přesně tak. Když si to zpětně projdu, skončil jsem angažmá v Rusku a rozloučil se s nároďákem. Máte toho najednou míň na starosti a v tu chvíli ztratíte dřívější koncentraci, chtě nechtě povolíte. Neříkám, že přestanete trénovat, ale…“

Ale hlavou se vám honí, že to nejlepší máte za sebou, už tomu nemusíte dávat tolik a že je čas si občas trochu užít?

„Ano, takhle jsem to cítil. Říkal jsem si, že mám spoustu let odmakaných, zahrál si na velkých akcích, v renomované zahraniční lize, je mi čtyřicet a vlastně je na čase taky si trochu ulevit, užít, když to řeknu blbě. Sem tam nějaká house party, pozvání na večírek jen pro určitý okruh lidí, vyloženě privátní akce. A přesně na takových akcích jsou tyhle věci lehce k dostání.“

Chápeme tu míru pokušení. Měl jste v hlavě někde spínač, který by říkal: Kašli na to?

„V tu chvíli ne. Jestli si někdo myslí, že je takovej hrdina, že by všem svodům odolal, nevím, no… Moc takových lidí neznám. Ale je samozřejmě hloupost nedomyslet následky v tom směru, že druhý den nebo za pár dnů budete řídit a ty látky v sobě budete mít pořád. Někdo třeba ten vypínač v sobě má, já ho tenkrát neměl.“

Dostal jsem informaci, že krev je čistá

Jak v prosinci 2019 chápe Petr Čáslava, že Petr Čáslava v létě 2018 sedl po požití drog do auta?

„Byla za tím hloupost, moje debilita. Teď vám řeknu, že jsem přestal věci dělat tak, jak by se měly dělat, a vymýšlel jsem kraviny. Nikdy už tuhle věc nevezmu zpátky. Potáhne se se mnou pořád a je to jenom moje chyba. Já se z toho můžu jedině poučit.“

Co je pak na tom všem nejhorší, vyklopit pravdu před dětmi nebo rodiči?

„Jo, to bylo nejhorší. Když máte před nejbližšími jít s pravdou ven, je to to nejtěžší. Z kariéry je člověk zvyklý na různé postihy, že vám lidé i nefandí a plivou na vás, pokud se vám nedaří. To jde za vámi. Jenže tohle míří na rodiče, na děti, na blízké kolem mě.“

Nepřemýšlel jste, že se úplně stáhnete z veřejného života, když všechno vyplavalo ven?

„Přemýšlel. Hned, jak se to stalo, jsem upozornil lidi v klubu, co jsem udělal. V té době jsem ještě neměl podepsanou hráčskou smlouvu, tak první myšlenka byla, že to už ukončíme, ať se to tady netáhne a neřeší. Ale když jsme se pak bavili, vyplynulo z toho, že půjdu ještě hrát, zkusíme to zvládnout.“

Klub i vy jste říkali, že jste čistý a postupně se ukáže pravda. Neštve s odstupem času, že jste lhal?

„Myslel jsem si, že čistý budu, i když vím, že to zní strašně blbě. Měl jsem pozitivní stěr, ale pořád jsem si říkal, že nebudu mít v krvi hodnoty, jaké jsem měl. Od užití látky uplynulo docela dost času.“

Pardubický klub vás od začátku kryl a zatloukal, co mohl. Proč jste vsadili na tuhle nejistou kartu?

„Protože jsem dostal informaci, že krev je čistá a ty stopy mohly být jen v potu. Laboratorní výsledky jsem dostal do rukou až po půl roce, přitom je máte mít u sebe do tří měsíců. Ale rozhodli jsme se uvěřit prvotní informaci