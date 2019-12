Situace ve Vítkovicích je vážná, říká Hadamczik. Přiznal zájem Pardubic | iSport.cz

Vítkovický hokej sleduje Alois Hadamczik z ochozů. Jako divák a fanoušek. Stejně jako ostatní kluby. V rozhovoru pro iSport Premium mluví o nedávné nabídce z Pardubic či vážné situaci právě ve Vítkovicích, kam prý před sezonou nabízel některé hráče. A připomíná okamžik, kdy do ostravského klubu vstoupit chtěl.

Co tedy říkáte na spekulace, že byste se měl, nebo mohl, vrátit do Vítkovic?

„Já se neangažuju nikde. Nejsem ani kamarád primátora Pardubic, viděl jsem ho třikrát za život. Třikrát se mnou mluvil o pardubickém hokeji a je pravda, že chtěli, abych tam šel. Ale to je všechno, jinak s tím nemám nic společného, Pardubice si samy doplňují kádr, nemám tam žádný rukopis. To by vypadalo trochu jinak. Do Vítkovic chodím na hokej, s Alešem Pavlíkem se bavím. Ale o tom, že bych já vstupoval do vítkovického hokeje, nebyla nikdy řeč. To si asi říkají jen fanoušci, že jsem v jednání o odkoupení Vítkovic. Musím vám říct, že to není pravda.“

Žádný reálný základ?

„Za prvé mi to Aleš Pavlík ani nenabízel. Abych si třeba na to udělal nějaký názor. Za druhé je tam situace docela vážná.