Před nehodou. Schumacher bral často manželku Corinnu do společnosti • Profimedia.cz

Michael Schumacher líbá manželku Corinnu za svých šťastných dní. Ta mu to teď bohatě oplácí • Profimedia.cz

Za pár dní tomu bude už šest let, kdy se do světa rozletěla zpráva o osudovém pádu Michaela Schumachera na lyžích. Legendě formule 1 sice lékaři nakonec zachránili život, jak na tom ale v reálu je, ví jen několik vybraných jedinců... Schumacherova manželka Corinna ve vánočním čase vyslala do světa zajímavé poselství.