Generálka Baníku: Hrozivá první půle, pomohli až náhradníci. Velké trable v obraně

Nepovedená první půle ale nejde jen na vrub středních obránců. I ofenzivě to haprovalo. Chyběly atributy jako pohyb, přesnost, intenzita nebo nápaditost. Zkrátka všechno, na co si jen vzpomenete. Výkon Baníku nelibě nesl gólman Dominik Holec, jenž parťáky nejednou zpražil. Nedorazy na útočné polovině zpravidla končily dlouhými bazény nazpět, Ostravští je nezachycovali. Halvbeci Daniel Holzer s Davidem Buchtou se do hry příliš nedostávali, nevynikal ani Tomáš Rigo.

O řadu výš to o moc lepší nebylo. Párkrát to individuálně zkoušel Ewerton, jenže obrana Slováků se držela. Nepomohly ani Prekopovy narážečky. První větší nebezpečí přinesla až Boulova střela z dálky, následně pak Lischka hlavičkoval do tyče. Poločasový hvizd v pořádném slejváku byl pro Baník vysvobozením. „Byli jsme pomalí, hráli jsme hodně zdlouhavě a soupeře jsme pouštěli do spousty nebezpečných situací,“ ulevil si Hapal.