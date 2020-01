Nový rok u sportovců: Berdychovo dojemné vyznání! Cibulková ukázala bříško

Silvestr u sportovců není většinou žádná divočina. Jde hlavně o to, vstoupit do olympijského roku pravou nohou. „Mám pocit, že to bude úžasný rok 2020,“ věří Karolína Plíšková, jíž vrcholí přípravy na novou sezonu v Austrálii. To Tomáš Berdych s Dominikou Cibulkovou už řeší jiné starosti!