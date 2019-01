Karolína Plíšková - Serena Williamsová. Obrat z 1:5? Soupeřka uklouzla, Češka pak slíbila oslavu v ledu | iSport.cz

Plíšková na tom ve třetím setu nebyla vůbec dobře. Dvakrát ztratila podání, za stavu 1:5 už se zdálo jako hotová věc, že se s turnajem rozloučí. Jenže přišlo zranění Sereny, která si při obratu za míčkem při prvním mečbolu v utkání pochroumala kotník.

Vzápětí Williamsová udělala dvojchybu, Plíšková brejkbol využila a snížila na 2:5. „Řekla jsem si, zkus to ještě vyhrát,“ hlásila bezprostředně. A také, že ano. Plíšková nic nezabalila, naopak ukázala sílu velké bojovnice. Další podání vzala Sereně už čistou hrou, pak musela odvracet ale další tři mečboly při vlastním servisu za stavu 4:5.

VIDEO | Osudné zranění Sereny Williamsové

Serena Williams rolled her ankle and never recovered after being up 5-1 in the 3rd..she could barely run #ausopen pic.twitter.com/ZYgHMYW4Pv — Zach (@zac13_) January 23, 2019

Rodačka z Loun nakonec dovedla zápas úchvatným způsobem do vítězného konce. V závěru několikrát zvedla australské fanoušky ze sedaček, stejně tak svého manžela Michala Hrdličku, který byl do duelu naprosto vtažený. „Ve třetím setu jsem to měla málem prohrané a teď stojím tady, takže to je neuvěřitelné,“ řekla Plíšková s úsměvem.

Na Australian Open se dostala poprvé v kariéře do semifinále. „Bylo to těžké. (Serena) hrála opravdu dobře, já ve třetím setu neměla žádné šance, zase jsem byla příliš pasivní. Psychicky jsem byla dole…“ svěřila se fanouškům na kurtu. Jenže celý zápas se otočil osudným zraněním Sereny. „Na konci už byla nervózní, já využila své šance a vyhrála jsem,“ usmála se Plíšková.

V semifinále ji čeká vítězka loňského US Open Naomi Ósakaová z Japonska, která si poradila s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:4 a 6:1. „Od US Open hraje fantasticky, je nebezpečná, ale myslím si, že nikdo není nebezpečnější než Serena,“ uvedla Plíšková. Do boje o finále nastoupí už ve čtvrtek. „Mám radost, že budu konečně hrát dva dny za sebou. Těším se na to, snad budu připravená.“

Na závěr rozhovoru na kurtu ještě Plíšková pobavila odpovědí ohledně regenerace. „Budu se snažit nic neměnit. Myslím, že všichni z mého týmu půjdou se mnou do ledové kádě. Zatím to fungovalo,“ řekla Plíšková. „Oni jsou po tomhle zápase unavenější víc než já,“ dodala se smíchem.