„Současně bude zaslán do věznice příkaz k propuštění,“ uvedla pro ČTKmluvčí soudu Lucie Jíchová. Věznice v takových případech musí vězně propustit. Řepka by se tak měl dostat na svobodu ještě v pondělí.

„Pokud se týká odůvodnění rozhodnutí, v dané chvíli mohu uvést jen to, že byly splněny veškeré zákonné podmínky pro vydání daného rozhodnutí,“ dodala k verdiktu krajského soudu Jíchová.

Šestačtyřicetiletého Řepku loni poslaly soudy na dva a půl roku do vězení za zpronevěru luxusního vozu, internetové útoky na jeho druhou exmanželku a maření úředního rozhodnutí. Od 30 měsíců vězení se mu odečetlo 293 dní za 293 odpracovaných hodin veřejně prospěšných prací.

Loni na podzim Řepka žádal o podmínečné propuštění. Okresní soud jej ale 11. listopadu z vězení nepustil, neboť vězeň podle tehdejšího verdiktu nesplnil několik zákonných podmínek. Mimo jiné soud nepřesvědčil, že se polepšil. Žádost o předčasné propuštění navíc podal před uplynutím třetiny trestu. Podle zákona vězeň může požádat o podmínečné propuštění až po vykonání třetiny trestu.

Řepka nastoupil do vězení 27. května v Praze, v červnu ho vězeňská služba převezla do věznice v Plzni. Třetinu trestu si odpykal až 15. prosince, žádost ale podal dřív. Podpořila ho ale i věznice, kde si do doby konání prvního soudu vysloužil za chování jednu kázeňskou odměnu. Bývalý fotbalový reprezentant pracuje na nestřeženém pracovišti mimo věznici v pekárně.

Září 2015 - Policisté přistihli Řepku při řízení pod vlivem alkoholu, naměřili mu 1,39 promile. Soud ho potrestal tříměsíční podmínkou a zákazem řízení na rok a půl.

Leden 2016 - V době, kdy měl zákaz řízení, Řepka znovu řídil opilý. Soud mu vyměřil půlroční podmínku, roční zákaz řízení a pokutu 90.000 korun.

Květen 2018 - Soud udělil Řepkovi 180 hodin obecně prospěšných prací za zanedbání povinné výživy. Kvůli neplacení výživného na syna rovněž přišel o řidičský průkaz. Přitížily mu i dřívější soudní kauzy, kdy byl dvakrát odsouzen k podmínečnému trestu za řízení v opilosti.

Srpen 2018 - Řepka byl odsouzen k půlročnímu vězení za internetové útoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou, jejímž jménem nabízel sexuální služby, čímž se dopustil poškození cizích práv. Odvolací krajský soud v listopadu trest změnil na 300 hodin obecně prospěšných prací.

Únor 2019 - Soud poslal Řepku na 15 měsíců do vězení za zpronevěru a poškození cizích práv. Podle obžaloby prodal v prosinci 2016 své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době nevlastnil. Souhrnný trest zahrnoval i jeho internetové útoky na bývalou manželku. Řepka i žalobce se odvolali.

30. dubna 2019 - Odvolací Městský soud v Praze zpřísnil Řepkovi původní souhrnný nepodmíněný trest 15 měsíců za zpronevěru a útoky na bývalou manželku na dva roky vězení.

3. května 2019 - Středočeský krajský soud pravomocně potvrdil rozhodnutí, které přeměnilo Řepkův šestiměsíční podmíněný trest na stejně dlouhé odnětí svobody.

14. května 2019 - Městský soud v Brně zprostil Řepku návrhu na potrestání za neplacení výživného na syna.

27. května 2019 - Řepka nastoupil do vězení v Praze-Ruzyni, v v červnu ho vězeňská služba převezla do borské věznice v Plzni.

11. listopadu 2019 - Okresní soud v Plzni nepustil Řepku podmíněně z vězení, protože nesplnil několik zákonných podmínek.

6. ledna 2020 - Soud v Plzni podmíněně propustil Řepku z vězení. Rozhodoval o jeho stížnosti proti listopadovému verdiktu. Uložil mu dohled probačního úředníka a zkušební dobu na tři roky.