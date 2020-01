Bývalý fotbalista Tomáš Řepka včera předčasně opustil borskou věznici v Plzni. Ve vězení strávil přesně 226 dní. Odseděl si tak jen něco přes třetinu trestu. Mezi sportovci však nejde zdaleka o ojedinělý případ. Představujeme vám další známé osobnosti, které měly v minulosti co do činění se zákonem.

Autonehoda, útok na fanouška nebo dokonce znásilnění. Důvody, proč se známí sportovci dostali do vězení jsou různé. Proč byla policií zatčena hvězda UFC Conor McGregor, barcelonský záložník Arturo Vidal i legendární basketbalista Allen Iverson?

V roce 1992 byl boxer Mike Tyson usvědčen ze znásilnění osmnáctileté Desiree Washington, vítězky soutěže krásy Miss Rhode Island. Za svůj čin byl odsouzen na šest let vězení. Po třech letech ve výkonu trestu byl však propuštěn na svobodu.

Arturo Vidal

Ve vězení skončil v roce 2015 i současný záložník FC Barcelona Arturo Vidal. Během volného dne na jihoamerickém šampionátu boural pod vlivem alkoholu. Policie uvedla, že Vidal havaroval, když se s manželkou vracel z kasina. Chilský fotbalista strávil noc za mřížemi a den nato jej čekal soud. K jeho štěstí mu za nehodu pod vlivem alkoholu byl udělen jen čtyřměsíční zákaz řízení. Podle zjištěného alkoholu v krvi jej přitom mohly čekat až tři roky vězení.

Allen Iverson

Na střední škole skončil ve vězení i legendární americký basketbalista Allen Iverson. V roce 1993 tu strávil čtyři měsíce poté, co se zapojil do rasově motivované potyčky. Soud jej potrestal za to, že dívku, která incidentu přihlížela, údajně udeřil do hlavy židlí. Ačkoliv kamera tento čin nezachytila, Iverson byl odsouzen k pěti letům vězení. Guvernér státu Virginia mu však udělil milost a po čtyřech měsících byl z vězení propuštěn.

Conor McGregor

Známý bouřlivák Conor McGregor má na svém kontě hned několik incidentů, během niž ho zatkla policie. Ten nejčerstvější se stal loni v březnu. Policie zveřejnila záběry, na kterých je zachyceno, jak hvězda UFC vytrhla fanouškovi z ruky telefon, který následně rozšlapala. Za tento incident skončil McGregor v cele. Policie ho obvinila z loupeže s použitím násilí a z přestupku výtržnictví. Nakonec byl na kauci 12,5 tisíce dolarů propuštěn.

O. J. Simpson

Legendární hráč amerického fotbalu byl v roce 2008 odsouzen k třiatřiceti letům vězení. Důvodem bylo ozbrojené vloupání do hotelového pokoje v Las Vegas a také únos dvou osob, které vlastnily předměty spojené s jeho rodinou a sportovní kariérou. V říjnu 2017 byl Simpson po devíti letech podmínečně propuštěn. Nešlo o první případ, kdy O. J. Simpson stanul před soudem. V roce 1994 byl obviněn z vraždy své manželky Nicole a jejího přítele. Důkazy však nebyly jednoznačné a porota proto po procesu, který sledovala celá Amerika, rozhodla, že je bývalý hvědný hráč nevinný.

Matti Nykänen

Trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa ve skocích na lyžích strávil ve vězení třináct měsíců. Trest si vysloužil za pobodání rodinného přítele, který jej rozčílil porážkou ve společenské hře. Pod vlivem alkoholu jej dvakrát bodl třinácti centimetrovým nožem do zad. Po odpykání poloviny trestu byl podmínečně propuštěn, avšak pobyt na svobodě si užíval pouhých 103 hodin. Po čtyřech dnech jej opět zatkla policie. Tentokrát bylo důvodem domácí násilí, za které byl odsouzen na další čtyři měsíce.

Noc za mřížemi strávil také legendární snowboardista Shaun White. Trojnásobný olympijský vítěz spustil pod vlivem alkoholu požární alarm v nashvillském hotelu, kvůli kterému byla celá budova evakuována. Ve zmatku se opilý White pokusil hotel opustit, avšak byl zadržen jedním z hostů, na kterému následně vyhrožoval zavoláním policie. Snowboardistův útěk z hotelu nakonec skončil nárazem do plotu, při němž se zranil na hlavě a musel být převezen do nemocnice.