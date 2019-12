Legenda Sparty Siegl křtil knihu se slávisty. Nebuď jako Řepka, slyšel | iSport.cz

Fotbalisté Vladimír Šmicer, Ladislav Vízek, Antonín Panenka, Ivan Hašek, Martin Frýdek a Pavel Kuka, hokejisté Jiří Hrdina a Jaroslav Bednář a trio herců Martin Dejdar, Sagvan Tofi a Jakub Kohák. Ti všichni si den před Mikulášem udělali čas, aby pokřtili životopis bývalého excelentního kanonýra Horsta Siegla s názvem Pozor pálí Sigi!

„Na křest rád přijdu, protože cítím šanci, že bych knížku mohl dostat. Asi by to vypadalo blbě, kdybych si ji šel koupit do krámu,“ uvedl ve videozdravici, kterou si každý z kmotrů připravil, ortodoxní slávista Šmicer. „Horst mě se Spartou připravil o hodně titulů,“ připomněl pak.

„Horste, tímto počinem ses zařadil po bok takových velikánů, jako Ernest Hemingway, Victor Hugo, Karel Čapek, Karel May – a Jiřina Bohdalová,“ rozesmál celý sál pro změnu Kohák, který si rýpnul i do Sieglova svátečního outfitu. „Naposledy jsem tohle sako viděl jako kluk na trase Kačerov – Florenc, řídili v něm strojvůdci metra,“ rýpnul si extravagantní umělec.

„Teď je ta knížka za 360, v lednu bude za 260 a v létě půjde do drtičky – jako ta moje,“ pokračoval v humorném duchu Vízek. Autor populárních sloupků pro deník Sport nicméně neupřesnil, kterou z knih má na mysli, vydal totiž už dvě.

Rekordmanem v tomto ohledu je mezi fotbalisty Tomáš Řepka, který vydal už čtyři publikace, což několik hostů neopomnělo zmínit, jenže Siegl vyloučil, že by svého bývalého spoluhráče ze Sparty a národního týmu hodlal napodobit.

„Tohle je má první zároveň poslední knížka,“ slíbil.

Martin Frýdek, Sieglův dvorní nahrávač a fotbalové dvojče, to oglosoval po svém. „Horste, tohle bych do tebe nikdy neřekl, vždyť tys nechtěl podepisovat ani kartičky a kalendáře a najednou sepíšeš knihu,“ divil se.

Siegl, který letos oslavil padesáté narozeniny, patří k nejlepším střelcům české fotbalové historie. V dresu Sparty, Chebu, Příbrami, Plzně a Mostu nastřílel celkem 176 branek, i když sám si počítá 178, o dvě ho prý statistici připravili. Se Spartou získal celkem 11 titulů. V reprezentaci odehrál 23 utkání, v kterých vstřelil 7 gólů.

V knize se samozřejmě zabývá i dvěma hořkými odchody ze Sparty, kterou opouštěl ve zlém nejprve coby hráč a později i jako asistent trenéra. Momentálně se věnuje svému Sigi teamu a jeho hlavní pracovní náplní je role experta pro televizi O2 Sport.

„Nicméně věřím, že ještě nějaká trenérská nabídka přijde,“ přiznal.