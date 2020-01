Během zápasu si Kyrgios se svým protivníkem dělali srandičky ze zvyků světové jedničky, kterými Španěl neúměrně protahuje vlastní servis. A divadélko to bylo takové, že se začal zubit i sympatický rozhodčí na umpiru Jaume Campistola, který celé vystoupení nevědomky odstartoval!

Australský »plejer« totiž v koncovce druhého setu napodoboval slavné Nadalovo upravování vlasů a trenek, tedy rituály, kterými je legenda pověstná!

Kyrgios tak reagoval na napomenutí, které od rozhodčího vyfasoval právě za nedodržení časového limitu mezi podáním. Australan chtěl svým chováním naznačit, že by se mělo všem měřit stejným metrem!

A na jeho straně byl tentokrát i Simon! I on za zdržování uslyšel napomenutí, na které zareagoval po svém; odtrhával si kraťasy z půlek. Kyrgios pak šel smíchy do kolen!

To už způsobilo salvy smíchu i v hledišti...

Kyrgios s Nadalem mají ve vzájemném pošťuchování bohatou historii a tento incident je jen další kapitolou. Eskalace tohoto vztahu se můžeme dočkat ve 4.kole, kde se oba tenisté utkají ve vzájemné bitvě, pokud zvládnou ještě jednou postoupit.

