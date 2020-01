Australian Open | Šarapovová, světové číslo 366. Hvězda se propadá, přijde její konec? | iSport.cz

Potřetí za sebou prohrála v úvodním grandslamovém kole, v žebříčku se po Australian Open sesune zhruba na 366. příčku. Kariéra Marii Šarapovové chřadne tak, že už to víc snad ani nejde. A dvaatřicetiletá Ruska přiznává, že neví, zda se za rok do Melbourne vůbec ještě vrátí. Nejbohatší sportovkyni všech dob už tenis za takové trápení přestává stát.

Bývala dávána za příklad nezměrné bojovnosti, bez hnutí brvou otáčela zápasy a mohli jste ji vidět sice poraženou, ne však zničenou. Tenhle obrázek Marii Šarapovové ale čím dál víc vybledává. A čas její kariéry se zřejmě nachyluje ke konci, jak ukázal melbournský pád 3:6, 4:6 v prvním kole s jinou tenistkou s panenkovskou tvářičkou - Chorvatkou Donou Vekičovou.

Vrátíte se příští rok? vyslechla si na tiskové konferenci. Nezatvářila se popuzeně ani překvapeně. Odpověděla s nadhledem pěti grandslamových titulů a víc než 300 milionů dolarů, které sportem vydělala. Nemusí nikomu nic dokazovat, jen sama sobě by ještě ráda dopřála zážitky, co si za peníze nekoupí. Jenže…

„Nevím, co bude za rok. Jsem vděčná Craigovi (Tileymu - šéfovi Australian Open) a jeho týmu, že mi letos dovolili tady hrát. Dál netuším,“ poděkovala za volnou kartu do hlavní soutěže. Jinak než s protekční berličkou od ředitelů už se na větší turnaje nedostane. A bude ještě hůř. Vždyť po australském grandslamu, kde neobhájila loňské osmifinále, přijde skoro o dvě třetiny svého bodového konta a spadne zhruba na 366. místo žebříčku.

To je depresivní dno pro ženu, která byla zvyklá působit na grandslamech v roli favoritky a nyní nebude mít žebříček ani na to, aby se dostala do kvalifikace. Nemluvě o tom, že posledního vítězného zápasu se dočkala loni v srpnu.

V dubnu to budou tři roky, co se Šarapovová vrátila po patnáctiměsíčním trestu za meldonium. Inkasovala ho jako pátá tenistka světa, do nejvyšších dimenzí se nedokázala už vyšvihnout. Hlavně kvůli tomu, že se její tělesná schránka začala rozpadat. Dlouhé pauzy měla pro zranění stehna, pravé ruky, loni v dubnu absolvovala sice menší, ale už čtvrtý zákrok na pravém rameni. To již nikdy nebude v pořádku. „Mohla bych vám tady popisovat své trápení s ramenem. Ale to nemám v povaze,“ řekla reportérům v Melbourne. Sama prý už netuší, zda ještě někdy bude bez bolesti. „Nemám křišťálovou kouli, ale moc bych si to přála,“ pronesla.

Lítost je ale to poslední, co by od světa Ruska žádala. Z dívenky s panenkovskou tvářičkou, která přišla v šesti letech na Floridu s ambiciózním tátou, pouhými sedmi sty dolary v kapse a velkým snem, je milionářka, žena značka. Prodává cukrovinky, fotí se do módních časopisů. Tenisem vydělala 39 milionů dolarů, aktivitami mimo kurt ještě zhruba osmkrát víc. Je mocná a úspěšná podnikatelka, coby sportovkyně ale chřadne.

Za 33 měsíců od návratu na kurty vyhrála pouhých 44 utkání a jeden titul na malém turnaji v Číně. Na grandslamu prošla nejdál do čtvrtfinále předloni v Paříži. Lze se jen dohadovat, jak se do jejích výkonů promítá, že již meldonium nemůže brát. Látku podporující srdeční činnost užívala prý ze zdravotních důvodů přes deset let, nikdy však neodpověděla na to, čím či zda vůbec ji nahradila, když byla prohlášena za doping.

Šarapovová před komisí ITF dříve vypověděla, že meldonium užívala i podle náročnosti zátěže. Když čekala těžký trénink či zápas, zvýšila dávku. Od comebacku po trestu má ve třísetových utkáních bilanci pouze 12:14, ačkoliv před dopingovým škraloupem patřila mezi nejlepší exekutorky rozhodujících setů (151:48).

Jeden z prohraných tříseťáků přišel loni v Austrálii v osmifinále s Ashleigh Bartyovou a lidé Šarapovovou tehdy vypískali. V úterý už bylo publikum mnohem smířlivější jako k někomu, kdo padl na dno a do koho se nekope. Šarapovová vstupovala do roku 2020 s nadějí. Absolvovala vyvedenou přípravu v Itálii s respektovaným trenérem Riccardem Piattim, ale v Brisbane padla v prvním kole a pak odhalila, že pár dní před zápasem musela kvůli virovému onemocnění zamířit do nemocnice. Nyní prohrála i druhý zápas sezony a nad otázkami k dalšímu programu jen krčila rameny.

Těžko říct, zda má ještě o co hrát. Někteří se v olympijském roce upírají k Hrám v Tokiu, ona již dopředu prohlásila, že je vynechá. Ani by se na ně stejně nekvalifikovala. Je otázkou, zda ještě někdy bude patřit do tak vysokých sfér, či skutečně nastal začátek konce její kariéry.