Australian Open | Australian Open: Karolína Plíšková má plán: Hodně věcí můžu dělat jinak a lépe | iSport.cz

Věnovat se atletice, byla by z Karolíny Plíškové spíš sprinterka než vytrvalkyně. Hovoří s kadencí kulometu, raději hraje zápasy, než trénuje. Chci to hned, bez otálení a zbytečných prostojů, to je její krédo.

V kariéře vyhrála už šestnáct turnajů WTA, všechny jednotýdenní, v nichž program příjemně odsýpá. Naopak na grandslamech se táhne čas jak žvýkačka, mezi zápasy máte den volna, tedy víc času na přemýšlení, stresování a vysilování se. Plíšková v minulosti opakovala, že jde tenhle rytmus proti její povaze a nevyhovuje jí. I v něm může být skrytý problém jejího dobývání grandslamů.

„Možná to je dokonce můj největší problém. S volnými dny jsou pro mě grandslamy moc dlouhé, v hlavě mi to pořád šrotuje. Myslím, že musím trochu změnit přístup. Ne v tom, jak hraji, ale jak se připravuji na zápasy. Potřebuji vypnout mozek od tenisu, protože myslet na něj nonstop dva týdny, dokonce i v noci, je prostě moc,“ řekla Plíšková pro stránku WTA po víkendovém triumfu v Brisbane.

Ten z ní dělá opět jednu z velkých favoritek Australian Open. To však bere Plíšková s velkou rezervou, protože mezi dnešními tenistkami snad není větší specialistka na grandslamové generálky než ona. Z jejích šestnácti kariérních titulů přišlo hned sedm na turnajích, jež grandslamu přímo předcházely. Ani jednou na ně nedokázala vítězně navázat. I proto, že se ze zápasového kvapíku najednou stal na podniku velké čtyřky nepříjemný ploužák.

„Když jsem hrála zápasy každý den, byla jsem na tom úplně nejlíp. Jakmile ale přišla pauza den, nedejbože dva, výkon pak byl úplně jiný. Je to nepříjemný, člověk přemýšlí o tom, co má dělat, aby se šetřil. Že nehraje, že to bude nuda. Přemýšlí, jak bude hrát další soupeřka. Jakmile máte prostor pro přemýšlení, je to špatně. Člověk se tomu ale těžko brání, protože na turnaji máte hrozně moc času,“ přitakává české jedničce bývalá tenistka a dnes komentátorka Klára Koukalová.

Řešit tuhle svízel může být zvlášť pro Plíškovou těžké. Její bývalý kouč David Kotyza jí přezdíval Sherlock Holmes, protože tak vášnivě pátrala po všech výsledcích, sledovala tenis neustále v televizi na hotelu, četla si přepisy tiskových konferencí svých soupeřek.

Naučit se odpočívat a vypnout, to je pro ni velký úkol. Jak přistupovat k dvoutýdenním grandslamům řešila hned na začátku spolupráce i s novým koučem Danim Vallverduem. „Musíme najít správný balanc, který pro ni bude fungovat. K volnému času nebudeme přistupovat jako k něčemu negativnímu, ale pokusíme se ho co nejlíp vyplnit a co nejefektivněji využít,“ prohlásil Venezuelan, jenž si zakládá na svých strategických schopnostech, podrobném skautingu a konstruování herních plánů proti soupeřkám.

Také má však velké zkušenosti ze svého působení v týmu Andyho Murrayho, kde byl důležitým spojencem Ivana Lendla. Ten Murrayho ve volných dnech držel, když to šlo, daleko od gramdslamového shonu, často trénovali mimo areál.

Tahle rutina se i Lendlovi v jeho hvězdné kariéře vyplatila. Jeho nejúspěšnějším turnajem bylo US Open i díky tomu, že vlastnil dům v Greenwichi, hodinu cesty od areálu ve Flushing Meadows. „Vždycky jsem se cítil velice dobře u sebe v baráku, na kurtech je strašný binec. Dny, co jsem měl volno, jsem ani nejezdil trénovat. Ráno jsem si odtrénoval doma na svém kurtu, zašel jsem si na bazén. A měl jsem pokoj,“ popisoval kdysi Lendl, jak se prodral mezi lety 1982-89 do rekordních osmi finále za sebou. Dosáhl toho i díky tomu, že si svůj soukromý kurt nechal natírat od stejné firmy vždy jen den poté, co upravila grandslamový centr, aby si její pracovníci dobře pamatovali poměr písku a barvy, který použili.

Takový luxus Plíšková v Melbourne Parku mít nebude, ale vybočení ze zajetých kolejí jí může jen prospět. „Neznamená to, že strávím pět hodin na nákupech nebo vyrazím na slunce na pláž, protože se pořád musím udržovat čerstvá na další den. Ale potřebuji si najít něco, čím se rozptýlím. Určitě bych mohla víc číst a míň sledovat tenis, protože v tom jsem fakt pošuk. Je hodně věcí, které můžu dělat jinak a lépe. A to je můj plán pro Melbourne,“ prohlásila.

Bude to vítězný plán? Hodiny na její kariéře již významně tikají. Po osmadvacátých narozeninách vyhrálo v profesionální éře první grandslam jen sedm z celkem padesáti šampionek. Plíškové bude 28 let v březnu…

Australian Open v kostce

Datum a místo konání: 20. ledna - 2. února, Melbourne

Centrkurt: Rod Laver Arena (kapacita 14 820 míst)

Povrch: tvrdý (Plexicushion)

Celková dotace: 71,0 milionů australských dolarů (1,1 miliardy korun)

Odměna pro vítěze dvouhry: 4,12 milionu australských dolarů (asi 64 milionů korun)

Obhájci titulů - muži: Novak Djokovič (Srbsko). Ženy: Naomi Ósakaová (Japonsko).