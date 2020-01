Australian Open | Zverev zaujal Austrálii. Nemá formu, ale slíbil obří pomoc za triumf | iSport.cz

Bookmakeři ho neevidují mezi zcela největšími favority úvodního grandslamu sezony 2020. Jak by také ano, když navzdory sedmému místu na žebříčku načal sezonu jako tělo bez duše.

Alexander Zverev schytal na premiérovém ATP Cupu v Austrálii tři porážky, příval jeho dvojchyb (31 ve třech zápasech) byl skoro komický. „Musím se vrátit ke svému tenisu, tohle rozhodně nestačí,“ sypal si popel na hlavu předloňský šampion Turnaje mistrů a muž, o němž se již dlouho mluví coby o možném nástupci velké trojky.

To, aby stagnující kariéru vrátil zpět do bývalých kolejí, mu bude nyní přát snad každý Australan. Po úvodním triumfu v Melbourne Parku nad Italem Marcem Cecchinatem totiž Zverev slíbil, že by odměnu pro šampiona Australian Open do posledního centu věnoval na vypořádání se s následky požárů.

Vzhledem k jeho aktuální formě Zverev riskuje, že bude vypadat jako chlap, jenž slibuje nesplnitelné. A také si to dobře uvědomuje. „Na ATP Cupu jsem nevyhrál ani zápas, takže prohlásit něco takového bylo trochu složité,“ uznal tenista, jenž se na australském grandslamu jen jednou v kariéře protloukl do osmifinále. „Věřte mi, že jsem o tomhle gestu dlouho přemýšlel,“ žádá publikum.

A vysvětluje své pohnutky. „Dopředu mě neženou peníze. Hraji tenis, protože ho miluji. Užívám si největší zápasy na velkých kurtech před zaplněným hledištěm. To je oč tu běží,“ líčil potomek ruských rodičů, který se již narodil v Hamburku.

„Tahle země se nám každý rok na měsíc stane domovem a nyní nejenže se zde lidé nemohou věnovat tomu, co milují, ale ještě přišli o své domovy, o své blízké. A my, co máme větší štěstí než oni, bychom měli pomoci lidem, zvířatům, celé australské přírodě. Pokud bych vyhrál Australian Open, budu nejšťastnější člověk na planetě. A ty čtyři miliony dolarů pomohou určitě mnohem víc někde jinde. Jasně, je to hodně peněz a já zatím vyhrál jen jeden zápas, ale třeba mi díky tomu budou lidé fandit a možná se to stane skutečností,“ přál si Zverev, jehož kariérní výdělek jen na prize money přesáhl dvacet milionů dolarů.

A aby nemluvil pouze do větru, zavázal se za každou výhru odevzdat deset tisíc dolarů na požáry. Pokud jich přidá ještě šest, tahle částka dramaticky stoupne.