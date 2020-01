Vdova po Kobe Bryantovi (†41) promluvila: Pláče a žádá o peníze pro pozůstalé

„Moje holčičky a já chceme poděkovat milionům lidí, kteří nám vyjadřují podporu a zahrnují nás láskou v tuto šílenou chvíli. Chci poděkovat za všechny modlitby. Nutně a bezesporu je potřebujeme. Jsme absolutně zdrceny náhlou ztrátou mého úžasného manžela Kobeho – fantastického otce našich dětí, a rozkošné Gianny – milující, chytrou a skvělou dcerou a úžasnou sestrou Natalie, Bianky a Capri.

Jsme také zdrceni ztrátou, kterou utrpěly další rodiny, které v neděli ztratily své blízké. Sdílíme velmi blízce a hluboce jejich zármutek.

Nenacházíme žádná slova, která by popsala, jakou bolest nyní prožívám. Jediné, co mě utěšuje, je vědomí, že Kobe a Gigi věděli, že jsou velmi milováni. Cítíme požehnání, že se naše životy protnuly. Přeji si, aby s námi byli navždy. Bohužel odešli příliš brzy. Nyní si život bez nich nedokážu představit a nevím, jak naše životy budou vypadat a pokračovat bez nich. Musíme každé ráno vstát a snažit se existovat – kvůli Kobemu, kvůli naší malé holčičce Gigi. Jsou světlem, které nám ukazuje cestu. Nekonečně je milujeme, nekonečně. Jediné, co si přeji, je, abych je mohla obejmout, políbit a požehnat jim. Mít je tu s námi navždy.

Děkuji vám, že s námi sdílíte radost, smutek i vaši podporu. Žádáme vás, abyste zachovali respekt k našemu soukromí, které budeme potřebovat, abychom zvládli najít cestu v této nové realitě.

K uctění naší Mamba rodiny Mamba Sports Foundation založila sbírku MambaOnThree, jejíž výtěžek poputuje rodinám zasaženým touto tragédií. Přispívat můžete na MambaSportsFoundation.org.

Děkuji vám, vaše modlitby a přání nás povznášejí, děkuji vám za to, že milujete Kobeho, Gigi, Natalii, Bianku, Capri a mě.“

Status se objevil na instagramu u rodinné fotografie. Už několik hodin předtím změnila Vanessa svou profilovou fotku. Na příspěvek s vyjádřením během pěti hodin reagovalo přes pět milionů fanoušků, mezi nimiž jsou i slavní sportovci a umělci, všichni, které náhlá smrt Kobeho Bryanta zdrtila.