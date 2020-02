Věrnost až za hrob. Zesnulý fanoušek odkázal Bohemians SEDM milionů

„Silný příběh věrnosti, lásky a oddanosti ke klubu. Děkujeme vám, pane Houdku,“ napsal na Facebook ředitel Bohemians Darek Jakubowicz. „Mrzí mě, i přesto, že jsme toho měli dost společného, že se můj život neprotnul s životem jednoho věrného fanouška,“ dodal pro klubový web.

Jan Houdek bojoval s těžkou nemocí, svůj zápas bohužel na konci roku 2018 krátce po svých sedmdesátinách prohrál. Ve své poslední vůli vše odkázal Bohemians. V Ďolíčku o jeho úmyslu dopředu nevěděli, vše se dozvěděli teprve nedávno v oznámení v datové schránce.

„Chtěl bych ho poznat, poděkovat mu, bohužel osud tomu nechtěl a nedovolil nám to. To nejmenší, co pro něj teď můžeme udělat, je postarat se o jeho poslední cestu a důstojné rozloučení. Je to neuvěřitelný příběh," prohlásil Jakubowicz.

Hlavní část dědictví tvoří pražský byt, ve kterém Jan Houdek žil, přidal ale i hotovost. Do Ďolíčku chodil i těch nejhorších časech, v pozůstalosti totiž nechybí ani vstupenka na první zápas po znovuzrození klubu v srpnu 2005.

Tehdy se „klokani“ po klinické smrti teprve začali škrábat zpět mezi elitu, ve třetí lize prohráli s béčkem Slavie a Jan Houdek na vyprodaném stadionu nechyběl. Poslední nalezená vstupenka je ze září 2018.