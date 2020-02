Koronavirus? United měnili hotel po Číňanech. Bydlela tam i Slavia | iSport.cz

Pohled do útrob hotelu, kde pobývají fotbalisté Sparty během španělského soustředění • Pavel Mazáč (Sport)

Obavy z epidemie koronaviru stále více ovlivňují také svět sportu. Strach z možné nákazy zasáhl i do soustředění fotbalistů Manchesteru United, kteří ve Španělsku narychlo hledali jiné ubytování. Důvod? „Rudí ďáblově“ zjistili, že v jejich vyhlédnutém hotelu Westin La Quinta v Marbelle těsně před nimi bydlel tým Dalian z Číny, odkud se virus šíří. Zajímavostí je, že ještě dříve – už zkraje ledna – se na stejném místě podle všeho připravovala i Slavia.

Aktuálně osmý tým anglické ligy vyrazil do Marbelly v krátké zimní přestávce, kterou Premier League v probíhající sezoně nově zavedla. Mužstvo kouče Ole Gunnara Solskjaera si na jihu Španělska užívá hezkého počasí, přípravy šestidenního tréninkového kempu se ale neobešly bez komplikací.

Jak informovaly britské servery, United svůj hotel na poslední chvíli měnili. Původní plán ubytovat se v resortu Westin La Quinta vzal za své, když se představitelé klubu dozvěděli, že o týden dřív v něm bydlel čínský celek Dalian Yifang, který mimochodem vede známý trenér Rafael Benítez. Kvůli prevenci (a obavám) tak De Gea a spol. nakonec svůj tábor našli v jiném pětihvězdičkovém hotelu Kempinski v nedaleké Esteponě.

Na soustředění s United vůbec neodcestovala nejčerstvější posila, nigerijský útočník Odion Ighalo. A i v tom hrál roli koronavirus. Manchester získal Ighala v lednu na hostování ze Šanghaje, proto jej pak raději nechal „doma“ v Anglii.

Kdyby totiž případná epidemie propukla naplno, třicetiletý forvard by se kvůli zpřísněným bezpečnostním opatřením nemusel ze Španělska dostat zpátky do země. „Rád by tu byl a lépe poznal nové spoluhráče. Ale nechceme riskovat,“ podotkl kouč Solskjaer.

Kousek na pláž i trénink. Jak sparťané bydlí ve Španělsku?

Ve zmíněném hotelu La Quinta podle všeho během kondičního soustředění na začátku ledna bydlela i Slavia. Lídr české ligy si podmínky a zázemí pochvaloval. „Měli jsme ještě lepší hotel než minule, navíc ležel přibližně 700 metrů od tréninkového centra,“ hodnotil na klubovém webu trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Kvůli koronaviru se od začátku roku už měnil program řady sportovních akcí. Zrušená byla třeba Velká cena formule 1 v Šanghaji, halové mistrovství světa atletů v Nan-ťingu či lyžařské závody Světového poháru v Jen-čchingu. Fotbalový svaz na neurčito odložil také začátek nové ligové sezony.