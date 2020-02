Rozhicovaná Kollerová se vydala na lov! Na Floridě ukázala božské tělo

Jak to ti chlapi v tom vedru můžou vydržet, jako by se ptala Hedvika Kollerová a její kamarádky • Martin Sekanina (Blesk)

V Miami to pěkně připaluje, a tak není divu, že se chrání kšiltovkou a brýlemi. „Strašně to tady valí, děcka,“ podělila se na Instagramu o fotku z bazénu.

Hedvika, která má za sebou rozchod s nejlepším reprezentačním střelcem Janem Kollerem, se kterým byla 15 let, už ale neschovávala opálenou postavu a vypracované bříško. Naštěstí.

Zda se na nahozenou udičku chytí nějaký nový nápadník, to se teprve ukáže, ale sličná děva má rozhodně co nabídnout. Populární »Dino« už možná lituje, o co přišel.