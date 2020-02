Seklo to i Petře Kvitové • profimedia.cz

To je kus! Petra Kvitová vyrazila na banket před Turnajem mistryň v krásných šatičkách • Profimedia.cz

O postup do čtvrtfinále se turnajová sedmička Kvitová utká s vítězkou utkání mezi Američankou Madison Keysovou a Marií Sakkariovou z Řecka. • Reuters

Před dvěma týdny kvůli pohnutému zdraví expresně ukončila svoje působení na turnaji v Petrohradu, teď je dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová (30) zpátky! Před turnajem v Dauhá řekla, jak se cítí. I to, jak se brání smrtelnému koronaviru!

„Měla jsem kašel, trošku horečku... Teď se ale cítím mnohem lépe, i když ještě občas zakašlu,“ řekla na tiskové konferenci momentální česká dvojka za Karolínou Plíškovou.

Kvitová doufá, že jí definitivně uzdraví příjemné katarské klima. „Přiletěla jsem před třemi dny, věřím, že sluníčko a teplo pomůže, abych se z toho dostala definitivně. Každopádně se cítím dobře, což je nejdůležitější.“

Rodačka z Bílovce promluvila i globální hrozbě; koronaviru, který se dostal do jejího podvědomí. „Jasně, slyším o tom často, ale jinak je těžké o tom mluvit, protože neznám úplně podrobnosti,“ pokrčila rameny. Situaci každopádně nebere na lehkou váhu. „Snažím se všechno dělat na sto procent. Beru vitamíny, několikrát denně si myji ruce. Vím, že to je velké téma a je mi líto lidí, kteří tou nemocí trpí. Doufám, že se to brzy vyřeší,“ dodala.