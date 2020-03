Před několika dny si měl varšavský rodák převzít cenu Zlatý slavík pro nejlepšího arbitra uplynulého roku I. A třídy. Z ceremonie se na poslední chvíli pro nemoc omluvil, a tak ani neslyšel bouřlivý potlesk svých kolegů, kteří tak ocenili jeho dobromyslnou povahu.

Chustecki měl sny. Dřel, aby se z pralesa dostal co nejdál. Klidně jen do divize. „Rád bych se podíval do vyšší soutěže, i proto makám na fyzičce a pravidlech, vylepšuji jazyk. Uvidíme, co z toho bude,“ vyprávěl nadšeně na webu fotbalpraha.cz.

Jenže zubatá všechny jeho touhy nekompromisně přeťala. Už nikdy se nepodívá domů, kam každé tři měsíce jezdil za rodinou, nikdy nepohladí svoji milovanou dcerku, kterou mu dala jeho bývalá láska ze studií, kvůli níž se do Prahy přestěhoval…

„Fotbal není jen moje hobby, je to část mého života,“ povídal zapáleně o krásné hře. O to víc všechny nejsmutnější ze smutných zpráv zasáhla. „Bezvadný kluk, nenahraditelný kamarád. Jaro, nikdy na tebe nezapomeneme,“ truchlí jeho parťáci před startem blížící se jarní sezony.