Libor Kašík dovedl Zlín do předkola play off, kde narazí na Olomouc • Pavel Mazáč (Sport)

Předkolo extraligového play off startuje už v pondělí, a přestože se počet nakažených koronavirem v republice dál zvyšuje, arény budou (zatím) plné fanoušků. „Až pokud by se situace zhoršila, museli bychom respektovat rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. A také by se okamžitě sešli zástupci klubů, svazu i marketingového partnera, aby se dohodli, jak budeme pokračovat,“ oznámil ředitel extraligy Josef Řezníček.

Podle zjištění Blesku je ale ve hře reálná varianta, že se play off od čtvrtfinále vůbec hrát nebude! Kdyby totiž počet nakažených v Česku rapidně stoupl, dá se očekávat, že stát nařídí, aby se sportovní utkání hrála bez diváků.

V takovém případě je prý na svazu připravena krizová varianta: než hrát vrchol sezony bez fanoušků, tak to radši vůbec! Titul by tak bez boje připadl vítězi základní části z Liberce! „Věříme ale, že pomůže karanténa a epidemie koronaviru do průběhu play off nezasáhne,“ modlí se Řezníček.