Hamza: Bez diváků? Smutný příběh. Bez pomoci státu je to náš konec | iSport.cz

Fotbal ano. Hokej ano. Biatlon ne. „Je to pro nás smutný příběh, ale nedá se nic dělat,“ komentoval šéf svazu Jiří Hamza středeční rozhodnutí Bezpečnostní rady státu , která dva dny poté, co zakázala vstup diváků na SP v Novém Městě na Moravě, povolila účast na hokejových a fotbalových kláních, včetně derby pražských S. Věří, nicméně ve spolupráci se státem, co se týče kompenzace vzniklých škod. Ty se pdajně vyšplhají na 45 -50 milionů korun.

Jak jste reagoval na nové ranní stanovisko Bezpečnostní rady státu?

„Musíme to respektovat. S tím rozhodnutím nic neuděláme a budeme ho respektovat. Přičemž teď už je to stejná písnička: musíme si říct, kdo to zaplatí, protože pro nás, pro biatlon, by to byl jinak konec. Mělo by to dalekosáhlé důsledky, a i proto vítám to, že pan premiér v úterý řekl, že se s námi stát vyrovná.“

Nebudete se mu snažit ještě navrhnout nějaká řešení, která by třeba v omezené míře povolila fanouškům vstup do areálu?

„Myslím, že rozhodnutí je v této fázi konečné a nic s tím neuděláme. Museli jsme již udělat mraky dalších opatření, včetně oplocení areálu, které stojí další náklady, ale Rada má na toto opatření právo. Bude to pro nás, závoďáky, fanoušky a celý světový biatlon smutný příběh, ale jsou to rozhodnutí, se kterými člověk nic neudělá.“

Co tedy dál?

„Upínám teď zraky k tomu, abychom to zvládli. Až na pár desítek nenávistných mailů, kdy má člověk pocit, že je snad obereme o vstupenky, je ta podpora všeobecně velká. Píšou nám dokonce lidé, že nám chtějí i posílat symbolické částky na podporu. Chtěl bych jim poděkovat, že i v této, pro biatlon těžké chvíli, při nás stojí. My už s tím rozhodnutím nic neuděláme, než že se pokusíme se státem vyjednat nějaké kompenzace. Protože nikdo jiný kromě něj nám teď nepomůže.“

Rozhodl třeba podle vás i argument, že zatímco na česká fotbalová utkání přijde tuzeské obecenstvo, zde v biatlonu by dorazily i tisíce příznivců ze zahraničí?

„My jsme všechny naše argumenty už vládě dali. Kolik bylo v jaké zemi zakoupených vstupenek a tak... Větší argumentaci jsme neměli a řekli jsme, co jsme mohli, Bezpečnostní rada to nějakým způsobem rozhodla a teď si musíme za ty všechny strany nést důsledky. Vítám nicméně to, že stát řekl, že se s námi vyrovná. Teď je otázka, abychom tedy ta jednání dokončili.“