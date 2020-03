Hokejové MS v ohrožení. Bude kvůli koronaviru soutěž duchů i z extraligy? | iSport.cz

Hokejové mistrovství světa má ve švýcarských městech Curychu a Lausanne odstartovat už za 67 dní, zatím ale není jasné, jestli se kvůli koronaviru opravdu uskuteční. Obavy v tomto ohledu připouští i prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel. „Jsme v úzkém kontaktu s organizátory a snažíme se situaci analyzovat. Vyčkáme do 15. března, jak se do té doby bude pandemie vyvíjet,“ uvedl šéf IIHF v rozhovoru pro švýcarský deník Blick.

Švýcaři začali jako první hrát ligu bez diváků, následně ji přerušili, rovněž do 15. března. Stane se i z české nejvyšší soutěže liga duchů?

Ve středu zasedá Bezpečnostní rada státu. Současně proběhne Valná hromada APK, jež extraligu řídí. Pokud by vyšlo nařízení hrát bez diváků, je možné, že poslední 52. kolo základní části v pátek proběhne před pustými tribunami.

„Kdyby na nás takové omezení padlo, budou to obrovské ztráty. Mluvím s kolegy ze Švýcarska, viděl jsem záběry z Bernu, kde jindy mívají vyprodáno. Vypadá to hrůzostrašně. To by pro nás nebyla dobrá zpráva, ale pokud se tak rozhodne, budeme se tomu muset podřídit,“ míní ředitel soutěže Josef Řezníček.

Víc bude známo během středy, není jasné, jak by případné nařízení ovlivnilo play off. Osiřelá hlediště nebo dokonce odložené zápasy by znamenaly velkou újmu pro všechny. Extraliga však bez ohledu na to musí verdikt Rady obrany státu respektovat.

„Vyplývá to ze zákona, nepůjdeme hlavou proti zdi. Každé utkání play off je přitom znát, vstupné tvoří velmi významnou část rozpočtu. Můžeme hledat náhradní termíny, program posunout. Ale to by nám nepomohlo. Takže s největší pravděpodobností by se muselo hrát bez diváků. Předpokládám, že pokud se omezení ohledně návštěv zavedou, budou se vydávat na středně dlouhou dobu,“ připomíná šéf soutěže.

Ve Švýcarsku zakázali vstup na akce s předpokládanou návštěvou nad tisíc diváků, ale třeba ve Francii mají méně přísný limit - pět tisíc.

„Ve Švýcarsku mají úplně prázdné tribuny. Přistoupili k tomu nejprve na jihu v Ticinu (italský kanton), kde sídlí Lugano a Ambri, před víkendem to rozšířili na celou zemi, pak soutěž přerušili. Německo zatím nezavedlo žádná omezení, třeba v Lanxess Areně v Kolíně nad Rýnem měli na zápasech i koncertech plno, vyprodáno. Finové a Švédové taky nic, ani Slovensko,“ dodává Řezníček.

Zda se české hokejové arény stanou zahradami ticha nebo vše poběží jako dosud, se může vyjasnit už ve středu.