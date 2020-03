Jágrova maminka se dala na šití roušek! Kvůlu koronaviru to ale není…

Jaromír Jágr si před zápasem roku s Pardubicemi dal pořádně do těla se svým pověstným závažím • Pavel Mazáč / Sport

Maminka Jaromíra Jágra Anna zasedla za šicí stroj a pustila se do výroby roušek • Koláž VIPsport

Maminka hvězdného Jaromíra Jágra (48) Anna (73) usedla za šicí stroj a s noblesou sobě vlastní se pustila do šití roušek. Pro zručnou hospodyňku žádný problém!

Jeden by myslel, že se »Mama Jagr« plete švadlenkám do kumštu z obavy ze zákeřného koronaviru. To koneckonců předpokládal i její slavný syn, který si byl ochrannou pomůcku na jejich statku vyzvednout…

„Mami, co děláš?“ zeptal se ženy svého života Jaromír. „Šiji roušky. A jednu ušiji i tobě,“ dočkal se bryskní odpovědi. „Abys tolik nežral,“ rozesmála paní Anna slavného hokejistu, jenž se příhodou pochlubil na Instagramu. Humor mamince kladenské modly v těžkých časech ne a ne dojít. „No… Nesměj se, vždyť je to pravda.“

Že by se Jágr po zbabraném konci mistrně rozehrané sezony zase začal ládovat jako vloni v létě, kdy se mu při pohledu na váhu podlomila kolena? 121 kilo! Díky hokeji je ale dokázal vypotit.

Teď je ovšem v jiné situaci a reálně zvažuje konec kariéry. Rouška na jeho ústech mu tak pomáhá nejen proti koronaviru, ale i zbytečné nadváze.