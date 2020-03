Hráči NHL se mohou vrátit domů. Liga by se rozjela nejdříve v květnu | iSport.cz

Ode dneška budou mít do kabin klubů hokejové NHL, basketbalové NBA, fotbalové MLS a baseballové MLB přístup pouze samotní hráči a členové realizačních týmů. • Profimedia.cz

Takhle to vypadá před Honda Center, kde své domácí zápasy hraje Anaheim

V Dallasu se pomalu připravovali na play off, ale z toho teď nic nebude

Hokejisté z NHL, kteří hrají v týmech mimo svůj stálý domov, dostali povolení vrátit se za rodinami. A to včetně zemí mimo Severní Ameriku, pokud jim to umožní situace v dopravě. V pondělním oběžníku jim ale bylo zároveň doporučeno, aby se nadále drželi v karanténě. Podle průběhu pandemie koronaviru vedení NHL také připustilo, že tréninkové kempy se otevřou nejdříve za 45 dnů.

Liga původně nabádala hráče, aby zůstali v domovských městech klubů, jejichž barvy hájí. Nové rozhodnutí ale nic nemění na doporučení o karanténě, v níž mají hráči setrvat přinejmenším do 27. března. Hráči mají zároveň nařízeno informovat své kluby o jakýchkoli příznacích nemoci a výsledcích testů, pokud nějaké podstoupí.

Na soupiskách klubů NHL je momentálně 233 hráčů z Evropy. Je otázkou, kolik z nich bude usilovat o návrat na starý kontinent a kolika se to opravdu podaří. V pondělí oznámil kanadský premiér Justin Trudeau, že Kanada uzavře hranice pro všechny cizince s výjimkou občanů USA. Z USA prozatím odletět lze, restrikce platí opačným směrem - už od soboty platí třicetidenní zákaz letů do USA pro cizince z 26 evropských zemí, které jsou členy schengenského prostoru volného pohybu, tedy i z Česka.

Po skončení současné domácí karantény bude vedení NHL v závislosti na celosvětovém vývoji situace zvažovat možnost dovolit klubům otevřít jejich zařízení, aby mohli hráči dobrovolně trénovat alespoň v menších skupinkách, pokud to okolnosti dovolí.

Zároveň je zřejmé, že pokud bude sezona ještě přece jen dohrána, týmy vyjedou na led k utkáním nejdříve v květnu. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí ve Spojených státech v neděli vyhlásilo, že na příštích osm týdnů je zapovězeno shromažďování lidí do skupin přesahujících 50 osob. Pokud to situace umožní, NHL by zvážila možnost otevření tréninkových kempů za měsíc a půl. Klubům schází k dokončení základní části odehrát 11 až 14 utkání. Celkem jde o 189 zápasů.

Zatímco šéf basketbalové NBA Adam Silver odhadl, že přerušení soutěže bude trvat minimálně měsíc, komisionář NHL Gary Bettman se konkrétních úvah zdržel. „Pauza potrvá, dokud to bude nutné. A dokud nebude bezpečné nechat ligu znovu rozběhnout. Nikdo neví, jak dlouho to může být. Nikdo. Ani lidé z lékařské komunity to nemohou s určitostí předvídat,“ připomněl Bettman.

Podle dostupných informací nebyl dosud žádný z hráčů NHL na koronavirus pozitivně testován. V pondělí se stal obránce Aaron Ness z Arizony prvním veřejně známým případem hráče NHL testovaného na nemoc COVID-19. Podle ujištění hráčova agenta Neila Sheehyho Ness jen následoval doporučení NHL nechat se otestovat v případě příznaků chřipky a výsledek byl negativní.

K opatrnosti vyzval švédský útočník Mika Zibanejad, když na svém profilu na twitteru zveřejnil fotografii, na níž slaví gól společně s další velkou hvězdou New York Rangers Artěmijem Panarinem. „Moc mi tyhle momenty chybí, ale tohle je větší než hokej! Postarejte se o sebe i lidi kolem vás. A držte se v bezpečí,“ připojil Zibanejad.

Také nižší AHL upozornila kluby, že dosud nikterak neomezené přerušení soutěže bude trvat přinejmenším do května. Jednotlivým týmům bylo rovněž doporučeno, aby umožnily a usnadnily hráčům návrat do jejich stálých domovů.