Hvězdný Northug trpí v karanténě: Vyměním zlato za toaletní papír!

Během závodní kariéry děsil lyžař Petter Northug soupeře drtivým finišem na posledních metrech a často je i štval svým chováním. Aktuálně je Nor kvůli pandemii koronaviru v karanténě, tak aspoň „potěšil“ své fanoušky parodií hitu Celine Dion. V porovnání se zpěvem mu šlo lyžování podstatně líp, ale sociální sítě se baví.

Dvojnásobný olympijský vítěz je kvůli koronaviru v karanténě a evidentně se nudí. Až tak, že přetextoval píseň Celine Dion All By Myself, sám novou verzi nazpíval a zveřejnil Facebooku.

„Žádné holky na mé dveře neklepou, už to prostě není, tak jako dřív, zůstal jsem sám...,“ stěžuje si bývalá lyžařská hvězda. Ale největší problém je na toaletě: „Žádný papír a mám špinavý zadek. Zkoušel jsem roličku vyměnit za pár zlatých medailí, zkoušel jsem vše…,“ stěžuje si.

Během dvě a půl minuty dlouhého videa ukáže fanouškům celý svůj apartmán, kde teď musí trávit čas. Kromě toalety také obývák a balkon, kde dojde nejen na happyend v podobě vysněné ruličky toaletního papíru, ale taky na nejvyšší tóny písně.

„Do takových výšek se dostávají jen velryby!“ smějí se pěveckému výkonu fanoušci, kteří video vydrželi až do konce. Píseň Corona Time se z Norska šíří do světa a blíží se k milionu přehrání jen na Facebooku.

Profesionální kariéru na nejvyšší úrovni sice Petter Northug ukončil v roce 2018, ale na běžkách závodí pořád. Třeba v doprovodném závodě Jizerské padesátky – sprintu soupaž – doběhl čtvrtý. Ve Světovém poháru vyhrál 38 závodů, často díky drtivému finiš, má také čtyři olympijské medaile, z toho dvě zlaté.

V Norsku je jednou z největších sportovních hvězd, ale soupeři ho za jeho výstřelky příliš rádi neměli, před lety byl také odsouzen za dopravní nehodu pod vlivem alkoholu.