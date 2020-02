Petter Northug domestikem. Mistr světa pomohl v Bedřichově vyhrát bratrovi | iSport.cz

Byl to záblesk starých časů. Petter Northug si pár set metrů před cílem držel pozici těsně za čelem. Stačilo už jen nakopnout motory a převálcovat pár soupeřů před sebou.

„Zkusil jsem to, ale byl jsem moc unavený,“ smál se Northug v cíli Benzina sprintu na stadionu v Bedřichově.

Legendární chlapík, který svými rychlostními schopnostmi desetiletí drtil svět, do toho šel naplno. Víc než půl milion na prize money, včetně stovky tisíc pro vítěze obou kategorií, přilákal výbornou konkurenci. I v ní se Northug držel, až do finiše, na první trojku neměl a dojel čtvrtý.

„Cítil jsem se strašně. První sprint po roce a třech měsících… Bylo to opravdu těžké,“ oddychoval Northug, který vážnou kariéru ukončil v roce 2018. „Snažil jsem se držet tempo. Hledal jsem místa, kde bych mohl zaútočit. Můj bratr byl ale moc silný.“

Northugův mladší sourozenec Evan ukázal v Bedřichově svou sprinterskou třídu.

„Brácha je skvělý sprinter, jeden z nejlepších v Norsku. Je blízko týmu pro Světový pohár, tohle byl i pro něj dobrý trénink,“ uznal Petter Northug a se smíchem dodal. „Hlavně, že jsme vyhráli. Pokud bychom použili cyklistickou terminologii, je ze mě domestik.“

Dvojnásobného olympijského šampiona čeká ještě nedělní start v hlavním závodě. A možná, že se brzy do Česka brzy zase vrátí. Martin Doktor, dvojnásobný olympijský šampion v rychlostní kanoistice a současný sportovní ředitel ČOV, ho po včerejší porážce v lyžařském sprintu pozval do kánoe.

„Mluvil jsem s ním před závodem, říkal, že lyžování není nic pro něj, ale když se vrátím v létě, tak mě bude moct porazit v lodi,“ usmíval se Northug.

„Byl to takový fórek, že když já pojedu sprint, tak jestli přijede v létě, tak ho vezmeme na loď,“ vysvětlil Doktor.

V ženském závodě bojovala statečně o vítězství mladá reprezentantka Tereza Beranová. Dívka, která už bodovala i v závodech Světového poháru, nakonec dojela třetí.

„Chtěla jsem vyhrát! Norka se tam napřáhla a dala mi takovou ťafku do brady, že vůbec necítím pusu. Bylo to na lokty…“ povzdechla si Beranová. „Jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet jet s laufařkami, pro mě to byl dobrý trénink. Myslela jsem si, že to tady bude celé pod vodou, ale nakonec trochu přituhlo a jede to jak kule!“

Program Jizerské 50 pokračuje dalšími rámcovými závody v sobotu a v neděli je na programu hlavní padesátka.

„Je super, že celý víkend, oslava běžeckého lyžování, začal už v pátek. Sprint byl jeden z highlightů,“ pochvaloval si Lukáš Sacher, sportovní ředitel běžkařského úseku.

Jizerská padesátka - doprovodný závod v lyžařském sprintu soupaž na 1,5 km v Bedřichově:

Muži: 1. E. Northug (Nor.) 2:58,92, 2. Novak (Švéd.) -0,65, 3. Štoček (ČR) -1,63, 4. P. Northug (Nor.) -2,16, 5. Šrail (ČR) -2,57.

Ženy: 1. Korsgrenová (Švéd.) 3:21,46, 2. Gjeitnesová (Nor.) -4,17, 3. Beranová -5,62, 4. Smutná (obě ČR) -8,15.