Z hvězdy gay magazínu bude tatínek! Plavci stačily jen dvě rande

V bazénu je fenoménem, který vyhrává o několik metrů. A slavnému britskému plavci Adamu Peatymu to šlo rychle i ve vztahu. Narození potomka očekává s přítelkyní Eirianedd Munroovou, která podle deníku The Sun otěhotněla už po druhé schůzce. Peaty je známý také dokonalou muskulaturou. Kvůli ní se dostal na obálku populárního magazínu pro gaye.

Na olympiádu v Tokiu si bude muset Adam Peaty počkat, má se ale na co těšit. Na svém instagramovém účtu zveřejnil fotku z ultrazvuku své přítelkyně, kde se rýsuje miminko. Peatyho naštvalo, že se zprávou jako první přišel bulvární The Sun, aniž by ho kontaktoval.

„Jsem celý bez sebe, že jsme s Eiri těhotní, dítě očekáváme v září. Chtěl jsem to zveřejnit příští týden, až budeme mít naši fotku a zjistíme, jestli to bude kluk nebo holka,“ vysvětlil Peaty na Instagramu.

Podle bulvárního listu se olympijský vítěz, osminásobný mistr světa a světový rekordman na 50 a 100 metrů prsa s Munroovou seznámil přes Tinder a hned po druhém rande bylo dítě na světě.

„Prosím, nevěřte všemu, co čtete, protože tenhle příběh není ani zdaleka přesný,“ ohradil se Peaty.

Peaty je jednou z tváří současného světového plavání. Je suverénně nejlepším prsařem historie, na stometrové trati vloni na MS v Kwangdžu se jako první dostal pod hranici 57 sekund, z jednadvaceti nejlepších výkonů dějin mu jich patří dvacet a navíc se nikdo kromě něj nedostal ani pod 58 sekund.

Peaty je v bazénu úspěšný i díky hypermobilním kolenům, které dovede vytočit na obě strany, a také dokonalé muskulatuře horní části těla. Kvůli ní bývá uctíván na webech pro homosexuály. Pro populární gay magazín Attitude před třemi lety nafotil v lázních fotosérii a poskytl mu rozhovor. Jeho autor v něm popsal i setkání s Peatyho tehdejší přítelkyní s dovětkem: „Sorry, kluci, neplave naším stylem…“

Ze šťastné zprávy je nadšená i Munroová, dvaadvacetiletá velšská studentka s nigerijskými kořeny.

„Když jsme Adam a já vstupovali do roku 2020, vypadal jasný a zlatý. Pak přišel koronavirus. Ale tenhle rok pořád slibuje být největším a nejšťastnějším v našich životech,“ těší se Mungoová.