Věděli, že to je poslední sezona tohoto legendárního týmu. I proto dostali filmaři tehdy bezprecedentní přístup do soukromí hvězdného Jordana a jeho parťáků. A byl to právě Michael, kdo pak roky držel 500 hodin exkluzivního materiálu v archívu, až se skoro naplňovala někdejší slova šéfa NBA Adama Silvera: „V nejhorším budeš mít pro děti nejlepší sbírku domácího videa všech dob.“ Nakonec ale vznik desetidílného trháku Poslední představení (The Last Dance) posvětil.

K vidění zatím byly dvě epizody. A hned v té úvodní, která se vrací k jeho vstupu do NBA, Jordan šokuje popisem drogových dýchánků elitních basketbalistů. Bylo to krátce poté, co se po třech univerzitních sezonách připojil v roce 1984 k Bulls. Na hotelu nemohl najít žádné spoluhráče, až na ně narazil na jednom z pokojů. „Byl tam prakticky celý mančaft,“ vypráví Jordan. „Byl jsem mladíček a spatřil jsem věci, které jsem do té doby nikdy neviděl. Tady byly lajny kokainu, tady se hulila marihuana, tady byly ženský,“ vzpomíná Jordan.

Otřesný zážitek z něj udělal samotáře. „První věc, co jsem prohodil, bylo: Mizím pryč!“ prozradil. Jordanův spoluhráč Rod Higgins jeho slova potvrzuje: „Cokoliv se dělo mimo hřiště, jako třeba mejdany, to ho nezajímalo. Jemu stačil pomerančový džus a limonáda 7-Up.“ Ukázalo se to jako dobrý přístup. Jordan změnil přístup celého Chicaga a dovedl ho k šesti titulům. „Nekouřím, nešňupu, tenkrát jsem ani nepil,“ dodává Michael v dokumentu, který se hned stal hitem.