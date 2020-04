The Last Dance: jaký je dokument o Jordanovi a Bulls + TRAILER | iSport.cz

Kola sportovního světa se netočí? To není tak docela pravda. Na neděli se chystá výjimečná událost - premiéra dokumentu „The Last Dance", jenž na pozadí poslední mistrovské sezony 1997/98 mapuje v deseti dílech osobnost Michaela Jordana a příběh jeho Chicago Bulls. Víc než dvacet let ležely exkluzivní záběry ladem, Jordan se bál, že by z jejich zveřejnění vyšel jako tyran. Nakonec se nejlepší basketbalista všech dob nebývale otevřel a došlo i téměř na slzy. Na platformě Netflix bude mít dokument premiéru v noci z neděle na pondělí 20. dubna .

Ten moment přichází v sedmé epizodě. Michael Jordan, maniak posedlý výhrami, hovoří o principu něco za něco.

„Myslíte, že intenzita, s kterou jste šel za vítězstvími, vás stála to, abyste byl vnímaný jako milý člověk?" táže se hlas, zatímco kamera je stále zabodnutá do tváře šestinásobného šampiona NBA. A ten znovu doručí nezapomenutelný zážitek. Tentokrát to není koš, dýka do zad soupeřícímu týmu, ale upřímná zpověď sedmapadesátiletého borce, který dokázal vše, co se dalo.

„Podívejte se, vítězství mají svou cenu. A vůdcovství také. Takže jsem šlapal po lidech, když nechtěli, aby po nich někdo šlapal. Nutil jsem je k ještě většímu vypětí, když o to nestáli. A tohle právo jsem si zasloužil, protože nikdo z mých spoluhráčů nevydržel víc než já. Jakmile jste se jednou připojili k našemu týmu, museli jste dodržovat moje standardy. Nic jiného pro mě nebylo přijatelné. Takže pokud jsem musel někomu nakopat zadek, tak jsem to udělal. Ale zeptejte se všech mých bývalých spoluhráčů. A oni vám řeknou: Michael Jordan po mně nikdy nechtěl nic, co by kur... sám nedělal. Až lidi uvidí ten dokument, řeknou si: To teda nebyl moc milý chlap, byl to spíš tyran. Tak to možná můžete vnímat, a proto jste nikdy nic nevyhráli. Ale já chtěl strašně vítězit a chtěl jsem, aby to moji spoluhráči cítili stejně. Samozřejmě, nemusel jsem se k nim tak chovat, ale takový už prostě jsem. Tákovým způsobem jsem hrál basketbal, to byla má mentalita," vyprávěl Jordan. Kamera stále upřená na jeho tvář, z níž koukají rudnoucí oči. Blízko slzám poprosil MJ o pauzu.

Podle recenzentů jde o asi nejsilnější moment celé dokumentární série, jejíž premiéra je v USA naplánovaná na tuto neděli 19. dubna. A prostřednictvím Netflixu s několikahodinovým zpožděním pak půjde do celého světa, tedy i do Česka. Původně bylo vysílání naplánováno až na červen během finálové série NBA, s příchodem pandemie koronaviru si ale sportovní fanoušci včetně LeBrona Jamese vyprosili u ESPN dřívější nasazení.

Deset tisíc hodin materiálu

Jde zřejmě o nejambicióznější dokumentární projekt v historii sportu. Jeho podstatou jsou exkluzivní záběry ze sezony 1997/98, hotový zlatý důl. NBA tehdy požádala Bulls, aby jejímu štábu povolili neomezený přístup k týmu. Ten se tehdy nadechoval k druhému hattricku za sebou a celkově šestému titulu. Za velmi komplikovaných okolností. Vedení Bulls už před sezonou informovalo kouče Phila Jacksona, že jde o jeho poslední rok u týmu a pak dojde k přestavbě.

Rozzlobený Scottie Pippen trucoval kvůli špatnému kontraktu, úmyslně odložil operaci nohy, poté požádal o trejd. A Dennis Rodman samozřejmě flámoval...

Páteří série je právě tato sezona, kterou už tehdy Phil Jackson nazval The Last Dance. Jednotlivé padesátiminutové díly představují měsíce - říjen až červen (květnu jsou věnované dva díly, jelikož bylo velké množství play off materiálu).

S okamžiky posledního velkého tažení se prolínají retrospektivní příběhy nejen Jordana, ale také Scottieho Pippena, Phila Jacksona, Dennise Rodmana či Steva Kerra. Režisér Jason Hehir pracoval s deseti tisíci hodinami materiálu, vyzpovídal 106 respondentů včetně amerických prezidentů Billa Clintona a Baracka Obamy. Třikrát dorazil štáb za Jordanem do jeho floridské rezidence a natočil tři několikahodinové rozhovory. Součinnost muže, jenž se po kariéře vyhýbá jakékoliv publicitě, je sama o sobě unikátní

Úžasný materiál ležel ladem tak dlouho především kvůli Jordánově neochotě pustit ostatní do svého intimního basketbalového světa. „Lidi nepochopí, proč jsem byl tak intenzivní," tvrdil muž, který během jednoho tréninku udeřil pěstí Steva Kerra a doslova ponižoval nováčka Scotta Burrella.

VIDEO | Trailer k dokumentární sérii The Last Dance

Šikanoval i generálního manažera

Intenzivní a nesmírně tvrdý. Jordan nebyl krutý pouze ke spoluhráčům, veřejným tajemstvím bylo, jak doslova šikanoval generálního manažera Jerryho Krauseho. Dokazují to záběry z jednoho tréninku, během něhož Krause stojí u chladícího boxu s nápoji Gatorade a chystá se polknout medicínu. „To jsou prášky na to, abys byl takový prcek?" dobírá si MJ generálního manažera. „Anebo jsou na hubnutí?" zachechtá se své vlastní krutosti a odkráčí. Přijde mu vtipné ponižovat jednoho z nejvýše postavených mužů klubu. Ostatní stojí v němém úžasu, nikdo se nezasměje.

Objevují se i scény, které chytnou u srdce. Jako první titul Bulls z roku 1991, který Jordan slavil v dojemném objetí se svým otcem. A pak jeho slzavé emoce na podlaze šatny v roce 1996, když vyhrál první titul po tátově vraždě. „Občas jsme pochybovali, jestli je vůbec člověk, jestli má nějaké city," vypráví do toho spoluhráč Will Perdue. „Byl tak soustředěný na vítězství, že jediné jeho emoce, které jsme znali, byly vztek a frustrace. Všechny nás ohromilo vidět ho takhle."

Režisér pokládal Jordanovi již stokrát položené otázky. Aby z něj dostal co nejvíc, pouštěl mu na ipadu diskutované situace, dobové komentáře soupeřů, spoluhráčů či jeho vlastní. Jako když v roce 1991 Bulls konečně přemohli v play off Detroit Pistons a poražení odešli z palubovky, aniž by jim podali ruce. Ano, slyšet bude zřejmě i hodně vypípaných pasáží...

Jordanova matka Deloris čte v první epizodě dopis, který jí Michael poslal z univerzity a kde píše, že má v kapse posledních dvacet dolarů. Objeví se i záběry tréninků Dream Teamu 1992 či velký mistrovský zájezd Bulls do Paříže 1997. Kobe Bryant, týden před svou smrtí, nazve Jordana svým velkým bratrem.

Osou série je však poslední sezona, během níž kouč Jackson masíruje ega svých hráčů a tahá za správné nitky. Pippen stáhne žádost o výměnu, Rodman se během play off konečně soustředí na basketbal.

„Byly to tenkrát pro ně krušné časy, ale všichni z týmu Bulls na ně teď vzpomínají s pýchou, nostalgií a steskem," shrnuje režisér Hehir. To, že Pippen nazval v dokumentu Jerryho Krauseho nejlepším generálním manažerem všech dob, ukazuje, jak moc ledy roztály.

Hnacím motorem týmu i série je Jordan, který servíruje zlatou tečku. V šestém zápase finále na palubovce Utahu vyrazí míč z ruky Karla Malonea, předribluje půlku a přes těsně bránícího Bryona Russella dává v posledních vteřinách ikonickou vítěznou střelu. Co všechno k ní vedlo, ukáže The Last Dance.