V NHL už loví hvězdy: Marner ani Kane na trh nepůjdou, k mání bude dánský snajpr

obránce

33 let

Carolina Hurricanes

Současný plat: 7,75 milionu dolarů

Životní pakt podepsal v roce 2023, kdy se s Carolinou dohodl na dvouleté smlouvě za více než 15 milionů dolarů. Na ledě sice nezklamal, ale vzhledem k výši platu se od něj očekávalo víc. I proto není pravděpodobné, že by v Raleighu zůstal. V současné chvíli padá i návrat do Ruska, o kterém se v zámořských médiích hlasitě spekulovalo. Odchovanec Novokuzněcku chce zůstat za mořem, mohl by tak pomoct třeba Los Angeles nebo Rangers. Stejně tak Calgary, které hledá leváka do obrany.