Budoucí manželé Martínkovi mají svůj svět. V nouzovém stavu zmizeli do přírody, kdy si plnými doušky užívají jeden druhého. Vzájemná harmonie z nich jen stříká. Ona mu téměř každý večer podstrojuje stejkem, společně utužují kondici v improvizované »mučírně«, chodí po lese a po nocích – lehce omámení kanabiodolem - relaxují u herní konzole...

Jenže stereotyp je to takový, že už oba mají roupy. A tak se rozhodli přitvrdit. Pod rozkvetlými stromy šli donaha! „Jsme prostě jiní. To na nás miluju,“ svěřila se až po uši zaláskovaná Leňule u fotografie na Instagramu, na níž se se svým něžným barbarem objímá! „Všichni ti furt říkají, co máš dělat. Dělej si ty, co chceš,“ vyslal do světa jasné poselství známý vousáč, který nedávno podepsal smlouvu s prestižní organizací PFL!