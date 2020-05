Václav Kadlec se raduje ze svého gólu do sítě Spartaku Moskva se Srdjanem Plavšičem • Pavel Mazáč / Sport

Václav Kadlec slaví první gól do sítě Plzně • Barbora Reichová / Sport

Srdjan Plavšič a Václav Kadlec slaví druhou trefu Sparty do branky Jablonce • Jaroslav Legner (Sport)

Václav Kadlec sledoval nástup týmů do zápasu Sparty s Plzní jen z lavičky... • Pavel Mazáč (Sport)

Václav Kadlec je se svou přítelkyní přes 10 let • Instagram

Do Sparty přestoupil Václav Kadlec poprvé už jako šestnáctiletý mladík • Jaroslav Legner

To je láska! • Instagram

Máj, lásky čas! Sparťan Václav Kadlec (27), který musel kvůli trablům s kolenem ukončit kariéru, si jí užívá, co hrdlo ráčí.

Se snoubenkou Renatou si vyšli do sadu nad Vltavou, vyblýskli se a půvabná blondýnka k fotce napsala: „Milujte se, množte se!“ Trefně, protože s Vaškem mají sedmiměsíční dcerku Viktorku.

No a nebyl by to vtipálek »Káca«, aby pohodovou chvilku nevyšperkoval něžným škrcením své milé, což dalo vzniknout taškářské hlášce na Instagramu: „Taky láska.“