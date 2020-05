Reprezentační kouč Miloš Říha vyrazil na inspekční cestu do USA, realizační tým musí řešit, co s klíčovými hráči, kteří už mají po sezoně • Michal Beránek (Sport)

Trenére, za pár hodin jste měli jít na věc. Jak moc je to k vzteku?

„Už to přešlo. I když se k tomu vždycky vracím, jaké by to bylo, co bychom dneska dělali, jaký by byl druhý den. Touto dobou už bychom se ve Švýcarsku připravovali na Švédy.“

A vy plánoval ideální sestavu…

„I když jsme nevěděli, kdo by vůbec jel, rýsovalo se to velice dobře. Měli jsme připravené různé varianty. Hráli by ti nejlepší.“

Mrzí zrušení šampionátu o to víc, že měl být váš poslední?

„Samozřejmě. Když jsem byl na začátku do reprezentace povolaný, tak to byl příjemný šok. Teď je to takový divný, že jsme skončili takovým způsobem. Přitom jsme počítali, že oproti loňsku budeme daleko silnější a ještě víc vylepšíme mužstvo.“

Jak jste vlastně strávil karanténu?

„Snažím se dodržovat disciplínu a pravidla, ale zároveň pořád něco dělat. Být aktivní, co se týče domu, zahrady a psů.“

Jistě řešíte i budoucnost, máte nějaké nabídky?

„Varianty jsou, ale zatím to jsou jen spekulace. Jedna část je Česko, druhá Rusko. Teď je nejdůležitější, aby koronavirus přestal a dalo se komunikovat, protože sami Rusové se teď cizinců bojí. Váhají, čekají, takže je to trošku omezené. A co se týče Česka, nikomu jsem nic neslíbil a ani se nikam nechci nutit.“

Co tedy upřednostňujete?

„Hlavně zájem a seriózní jednání. Ale v Rusku jsem byl deset let, tam by to bylo daleko náročnější. V Česku by byl zase daleko větší tlak.“

Klukům to přeju!

Když se dozvěděl, že skončí u nároďáku, byl Miloš Říha zlomený. Vůči svému nástupci Filipu Pešánovi ale žádnou zášť necítí. Ba naopak, přeje mu úspěch! „Jsem docela rád, že si vzal k sobě tři lidi z mého týmu. Vlastně prakticky čtyři, když jsem začínal, oslovil jsem i Jardu Špačka,“ přiznal bývalý útočník Blesku s tím, že v novém »realizáku« vidí budoucnost.

„Myslím, že pomůžou českému hokeji prorazit do špičky.“ Že by příští rok mohlo zase Česko slavit medaili? Od té poslední uběhlo už dlouhých osm let! „Já bych jim to přál, my jsme to štěstí neměli. Věřím, že se hráči posunuli trošku někam jinam, máme výbornou střední generaci. Když hráči přijedou a dají tomu, co je potřeba, můžeme vytvořit konkurenci,“ věští Říha.