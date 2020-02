Jediné, co umím, je to do toho prásknout, usmál se hrdina Košťálek | iSport.cz

To byl panečku zápas! Nejen, že vstřelil první reprezentační gól, ale necelé dvě vteřiny před koncem pumelicí zařídil vyrovnání. A má tak dva premiérové zásahy. „Konečně mi to tam spadlo,“ ulevil si 24letý sparťanský obránce Jan Košťálek, jenž potvrdil dobrou formu z extraligy. „Je super, že jsem mohl pomoct, že se vyhrálo,“ vyprávěl skromně hrdina zápasu.

Co se k tomu dá říct?

„Je to super pocit, konečně se trefit. Byl jsem rád za to, že mi to tam spadlo. Měl jsem pár střel, nemohl jsem to odlepit od ledu. Teď mi to tam spadlo.“

A co ta rána chvíli před koncem?

„Ještě jsem se ohnal, Keba (Jeřábek) tam jel, natáhl to do brány, puk se od někoho odrazil, přijelo to zpátky ke mně na vrchol kruhu a jediné, co umím, je to, že jsem do toho prásknul a ono to tam zase spadlo.“

To zní až moc skromně, ne?

„Snažím se střílet puky. Pokud bych to tam nevystřelil a snažil bych se tam něco vymýšlet, tak by to třeba nebyl gól.“

Berete vzhledem k průběhu dva body?

„Jsme rádi, že jsme to ukopali na nájezdy. Rusáci dneska na nás hráli hodně těžký hokej. Moc se nám nedařilo přecházet dopředu a vytvářet šance. Jsme za to rádi.“

Pokud jde o první gólovou ránu, byla vůbec ideální?

„Před první střelou u mě puk trošku poskočil a netrefil jsme to úplně čistě, protože zaplaval, šel nahoru a pak brankáři spadl pod lapačku. Kdybych ho trefil rovně, tak ho má přímo v košíčku a nebyl by to gól. Každopádně je super, že jsem mohl pomoct, aby se vyhrálo.“

Kam uložíte puk?

„Většinou je skladuju u sebe v taštičce. Mám tam i ten ze Sparty. K němu přidám tenhle a nechám ho tam.

Takže bude cestovat?

„Jo, cestuje se mnou.“

Jaký máte celkově dojem ze Švédských her?

„Myslím si, že jsme podali dobré výkony, ačkoliv se Švédy jsme měli víc šancí, že jsme mohli i vyhrát. Podle mě můžeme být spokojení.“