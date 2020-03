Jandač: Extraligu bych neuzavíral. Populismus nechám Říhovi | iSport.cz

Nejpodivnější sezonu kariéry má za sebou trenér, který loni na sklonku léta obdržel výpověď v Magnitogorsku, aby po dlouhé pauze kývl zkraje února na pobídku Miloslava Hořavy ze Sparty. Za měsíc práce na staronové štaci měl Josef Jandač znovu volno po bezprecedentním ukončení nejvyšší soutěže.

Čím se teď trenéři Sparty zabývají, když je jasné pouze to, že jasné není vůbec nic?

„Připravujeme se na různé varianty, které současná opatření mohou přinést. Kdyby platila delší dobu, musíme zhotovit klukům tréninkové plány, což obnáší nastavení parametrů, v jakém fyzickém stavu by měli hráči přijít připravení. Jakmile oficiálně skončila sezona, nebyl pořádně čas tyhle záležitosti probrat. Každý se rozjel nebo rozutekl domů. S Milošem (Hořavou) právě teď řešíme modely fungování, obnášející i situaci, že bychom se poprvé s týmem potkali až na ledě.“

A co dál?

„Potřebujeme klukům otestovat jejich zdravotní schránku, abychom zapracovali na menším počtu zranění, než jsme měli v sezoně. Přišlo nám, že hráčů na marodce jsme měli až příliš. Nebylo to jenom u nás, myslím, že všude přibývá počet zraněných. Já to zažil i v Magnitogorsku, hráčů, kteří absolvují jen půl sezony, je víc než dost. Hrozně moc. Je třeba tomu přijít na kloub.“

Očekává se, že extraligové kluby začnou ve velkém osekávat platy hráčů, leckteří mohou ze dne na den skončit. Tušíte, jaký vám to udělá vítr v kabině Sparty?

„Nemám zprávy, každopádně je na místě říci, že panuje výjimečný stav a každý, kdo je v tom zainteresován, by to měl pochopit, aby se dosáhlo společné dohody. Pochopit to musí hráči, trenéři, všichni, kdo jsou v tomto byznysu činní. Příjmy ze vstupného z play off jsou ty tam, nezbývá než najít kompromis.“

Nikdo neví, v jakém stavu se ocitnou kluby na počátku nové sezony. Zda vůbec všichni splní veškeré náležitosti, které je ke startu extraligy opravňují. Sám podnikáte, téma vám není cizí. Jste spíš optimista, anebo pesimista?

„Doufám, že nějaký extra velký dopad přímo na extraligu to mít nebude, i když kdovíjaký optimista nejsem. O jednoznačných dopadech na ekonomiku a tím pádem i na sport nemá cenu mluvit, to je všem jasné. Znovu opakuji, že každý by měl teď začít u sebe a pochopit, že bez vlastních ústupků to nepůjde. Doba nekonečného růstu a přibližování se západu končí, dotkne se nás to, a nejen nás. Krok zpátky zaznamenáme, ale za to nikdo nemůže. Krom Číňanů.“

Na druhou stranu, kluby ve složitější době rázem získávají náboje a argumenty pro uzavření soutěže, pro zisk větší jistoty, klesnutí nákladů. Jak na to nahlížíte?

„Já jsem stálým zastáncem názoru, že naše prostředí na uzavřenou soutěž není připravené. Jedna věc je ekonomická otázka, kterou chápu, druhý bod je sportovní kvalita. A co si budeme povídat, v této sezoně byl daleko víc sledovaný spodek než předek extraligy. Boj dole o pozice mimo sestup se enormně vyostřil, do posledního kola nebyly karty dané. Jasně, takhle našponované to nemusí být každý rok, ale dovedu si představit, jak by finiš sezony dohrávaly namočené týmy Pardubic, Vítkovic, Kladna, Litvínova, kdyby se nesestupovalo. To by pak případu Varů, které vyrazily s juniory do Vítkovic, mohlo být víc a sportovní stránku soutěže by to jednoznačně ovlivnilo. A to asi nechceme.“

Deník Sport ve spolupráci s uznávanými hokejovými experty Spartu poslal do finále extraligy, co na to říkáte?

„Upřímně, já na tyhle věci moc nejsem. Finále s Libercem bych si užil podruhé, v reálu by to byla jistě perfektní série, ale nebudu vám říkat, jak by to tentokrát dopadlo… (usmívá se) Ono je to ošidné tipování. Do play off vstupujete v nějaké pozici, jenže jednotlivé série vaši situaci mohou výrazně změnit. Na obě strany. Například Plzeň. Ta může přijít v prvním kole o Gulaše s Mertlem, sice postoupí, ale pak už pozice týmu a jeho šance budou o dost jiné. Na startovní čáře se nezřídka nacházíte v jiném stavu než v cílové rovince. To je nedílná součást sportu. Zažil jsem si to sám několikrát. Nechci být alibista a vykládat, že jsme tenkrát s Libercem mohli vyhrát nebýt tolika zraněných. Na tyhle řeči je spíš Miloš Říha, tenhle populismus přenechám jemu. Já toho zastáncem nejsem.“

Nicméně oslovení experti zmiňovali, že jste s Miloslavem Hořavou dali Spartu do foroty. To nezní špatně, ne?

„To je příjemné, ale byl to hrozně krátký vzorek na opravdové posouzení.“

