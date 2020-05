Češi v ohrožení! Kdo by v NHL mohl pokračovat a koho čeká spíš rozlučka? | iSport.cz

Washington mu trochu zkomplikoval vyjednávací pozici, protože v posledních zápasech se řízný bek občas ocitl i na tribuně. Je ale prověřený, ligoví manažeři vědí, co dokáže. Kdo by mohl mít zájem? Třeba Winnipeg má v obraně strašlivé problémy.

Zatracená záda. Urostlý centr byl po deset let českou stálicí v NHL. Bohužel zdravotní stav už je proti tomu, aby se naplno zapojil do hokejového kolotoče. V poslední sezoně nehrál vůbec, o rok předtím nastoupil za Dallas jen v 7 duelech…

Český mladík bude rád za jakékoliv pokračování v NHL. Nejpravděpodobněji se jeví krátkodobější smlouva v Ottawě. Během toho času bude muset dokázat, že s ním Senators budou moci počítat ve svých plánech do budoucích let.

Pardubický rodák perfektně plní očekávání a rád by ve Vegas pokračoval dál. Otázkou bude, co na to řekne týmový platový strop. Golden Knights mají finančně svázané ruce, ale roční dohoda za stejných podmínek jako nyní, je reálnou variantou.

Jan Rutta

29 let

obránce

Tampa Bay Lightning

Plat: 1,3 milionu dolarů

V sezoně: 33 zápasů/7 bodů (1+6)

Pokud by se mu chtělo s platem dolů, práci najde. Bek schopný za částku okolo milionu dolarů pomoci i v přesilovce, by byl žádaným zbožím. Okruh zájemců by byl podobný jako u Gudase. Winnipeg, New Jersey nebo třeba Detroit.