Šestinásobná česká plavkyně roku kývla na focení spolku ALSA, který pomáhá pacientům trpícím nevyléčitelnou nemocí ALS. „Přišlo mi fajn propojit to, čím se živím a v čem jsem celkem dobrá, s tím, co má smysl,“ říká Kubová (dívčím jménem Baumrtová) o své motivaci.

Máte ve svém okolí někoho, kdo ALS trpí?

„Tátův kamarád, který se také věnoval plavání, na ALS zemřel, když mi bylo asi 15 let. Takže i proto jsem ráda, že se mohu alespoň takto zapojit.“

Loni jste natáčela videoklip ve Vltavě, letos jste se fotila ve studiu. Co bylo lepší?

„Ve Vltavě jsme točili loni v dubnu, když měla voda asi 11 stupňů, takže focení bylo příjemnější.“

Bavilo vás být chvíli modelka?

„Já se při tom necítím svá, ale jsem ráda, že to může pomoci. Myslím si, že člověk by to i přes nějaký svůj diskomfort udělat měl.“

Nenalomilo vás ani líčení nebo kouzla vizážistky?

„To je super na každém focení, když mě někdo hezky nalíčí nebo učeše, ale pózování už je horší. Já se cítím líp ve vodě.“

Taková Gabriela Koukalová by na biatlonovou trať bez šminek nevyjela. Vy to v bazénu máte horší…

„O dost (směje se). Musely bychom používat voděodolné prostředky, ale celou dobu máme čepičku a brejličky, takže by se to trochu minulo účinkem.“

Když začínala koronavirová krize, pátrala jste po bazénu u někoho na zahradě, abyste mohla trénovat. Povedlo se?

„Ozval se známý, u něj jsem trénovala tak dvakrát týdně. Potom zprovoznil bazén táta, takže jsem mohla plavat ve čtyřmetrovém bazénu s protiproudem a na gumě.“

Nyní už plavci mohou do bazénu v Podolí. Jaký byl návrat?

„Padesátka v Podolí je super, plave se venku, a když je hezky, je to příjemné. A navíc bylo fajn zase vidět lidi z reprezentace.“