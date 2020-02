Stydlivá hvězda Marte. Co je zač Norka, která na MS v biatlonu brala 7 medailí?

Jo Marte, je Marte, Marte zní v celé biatlonové partě. První bednu v SP brala, když se Gabriela Koukalová řítila za velkým glóbem. A první výhru získala teprve před 14 měsíci v Novém Městě na Moravě. „Tam se ale vše zlomilo,“ říká Marte Olsbuová Röiselandová, jež nyní sedmi medailemi na MS v Anterselvě přepisovala historii. Kdo by to do tiché norské myšky s tryskovým pohonem řekl!