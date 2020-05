Do Prahy přijel uctít památku tragicky zesnulého Josefa Šurala (†28) i prezident Alanyasporu. Spolu s tureckým velvyslancem položili klubovou vlajku u pietního místa. Doprovodil je i Tomáš Rosický. • Jakub Dvořák

Reprezentant a báječný kluk, co by se rozdal, »Šury«, zahynul loni 29. dubna v tureckém středomořském ráji po havárii minibusu. O viníkovi, kterým má být řidič dodávky přepravující hráče Alanyasporu, stále ještě soud nerozhodl. Vleče se to stejně jako putování slibovaných bankovek z kasy tureckého klubu na konto manželky zemřelého.

Zato mamka dcer Vanesy Alex (6) a Melissy Denisy (1) vstřebává bolestivé životní štrapáce rychlostí zánovního vozu, který zakoupil její nový partner. A třeba to tak má být.

Denisa, podle mínění přátel svým způsobem tuze okouzlující i osobitá osoba, se schoulila do plodné náruče kontroverzního podnikatele. Sní svůj sen o šťastné budoucnosti v objetí lobbisty, vachrlatým byznysem, zrádnou politikou i načančanými modelkami políbeného Tomáše Horáčka (36).

Jejich bleskový román o víru vášně ohromil nejen tuzemský fotbalový svět. Už po necelých třech měsících od Josefova skonu jí obtěžkal. Už po roce a dvou týdnech od brněnského smutečního obřadu mu přivedla na svět ratolest. „Máme zdravého syna. Vzali jsme to rychle, a je mi jasné, že někteří lidé se mají o čem bavit, “ pověděl Blesku Tomáš Horáček.