Štěpánek promluvil o dceři: Každý den dělá radost! Bude z ní tenistka?

Opravdu je vaše brzy dvouletá dcera levák?

„Chytá věci do levé ruky. Maluje, zkusí pravou, levou, pak to mrskne do levé a už to tam zůstane. Uvidíme.“

To přece může být pro tenis dobré!

„Těžko říci, na co ji bude používat, třeba k nadhazování v baseballu. Každopádně sledovat ten každodenní vývoj je krásné.“

Má sportovní talent?

„Zatím chodí cvičit s ostatními dětmi, ale těžko soudit, co v ní je. Samozřejmě jako každý rodič si myslím, že je moje dítě nejšikovnější.“ (smích)

Už měla první tenisový trénink?

„Je to pár dní, co jsem jí dal malinkou raketku, aby si poprvé pinkla. Vzala ji, chytila míček do ruky a hodila mi ho. Takže na první úder ještě čekáme.“

Vzhledem k pandemii jste si teď užíval rodinku dosyta, že?

„Takhle dlouho v kuse jsem nebyl v Česku dobrých dvacet let. Jsou to nádherný prázdniny, a ještě pokračují! Malá dělá každý den radost, je živá, má energie na rozdávání. Už to někdy cítím, když k ní párkrát po sobě vstávám v pět ráno...“

Narušil koronavirus vaše cestovatelské plány?

„Jasně. Niky teď skončila semestr ve škole, chtěli jsme zase na léto na Floridu, ale to se nekoná, budeme si užívat Česka. Začátkem března jsme chtěli na hory, ale volal mi známý, že se asi zavře úplně všechno, tak jsem to otočil a jel domů. Místo toho jsme vyrazili na obrovský nákup, dodnes to spotřebováváme.“ (smích)

Nemáte obavy, že se sportováním dětí to bude ještě horší než doposud?

„Teď by na to měli klást ještě větší důraz! E-sporty jsou hezká věc, ale počítač to za tebe neodběhá, srdce ti nerozjede, sval ti neokysličí. Vždy to skončí u pohybu, tohle nikdo nikdy neokecá!“