Štěpánek: Bojím se o tenis. Mluvil o Djokovičovi, vstávání k dceři i golfu | iSport.cz

Tradičně rozevlátý a v dobré náladě přihlížel Radek Štěpánek tenisovým bojům na pražské Spartě. „Takhle dlouho v kuse jsem nebyl v Česku dobrých dvacet let. Jsou to velké prázdniny, které trávím s rodinou,“ popisoval bezstarostně, jak přežívá období pandemie. Přiznal však, že o tenis samotný má strach.

Nejvíc času teď věnujete skoro dvouleté dceři Stelle. Jak se jí daří?

„Má energie na rozdávání. Každý den nám dělá radost. Když k ní párkrát po sobě vstávám v pět ráno, tak už to teda tak necítím, ale je to krásný.“

Už měla první tenisový trénink?

„Ještě jsem ji neodvezl tátovi do kempu do Přerova, ale je to pár dní, co jsem jí dal malinkou raketku, kterou jsem jí koupil, aby si poprvé pinkla. Vzala ji, jenže míček pak chytila do ruky a hodila mi ho zpátky. Takže ještě jsme se k prvnímu úderu nedostali. Ale dneska chtěla hrát hrozně pingpong.“

Má se ke sportu?

„Byli jsme s ní u Pavla (profesora Koláře). Chtěl jsem, aby mi řekl, že má tělo v pořádku. Zatím chodí cvičit s ostatními malými dětmi, ale těžko soudit, co v ní je. Objektivně si samozřejmě myslím jako každý rodič, že je moje dítě nejšikovnější. (smích) Ale chytá věci do levé ruky. Třeba maluje levou.“

To je pro tenis dobré?

„Ale těžko říct, na co ji bude používat. Třeba k nadhazování v softballu.“

Vy jste se zase v poslední době vrhnul na golf. Jak vám jde?

„Už loni jsem začal hrát víc. Chytlo mě to. Celý život jsem se chtěl zlepšovat v tenise a golf mi teď nabízí to samé. A hlavně mě u toho nebolí záda. Tenhle sport splňuje všechny parametry, aby mě bavil. Někdo teda říká, že golf není sport. Ale zkuste si čtyři dny po sobě chodit čtyři a půl hodiny po hřišti. Navíc jsem teď hrál v zimě a dešti, to bylo něco. Musíte držet koncentraci, jeden zkažený úder je smrtelný. V tenise můžete vyhrát i se čtyřiceti chybami. Djok (Novak Djokovič) jednou v Austrálii vyhrál, když udělal sto dva chyb. To v golfu nemáte. Na každý úder je obrovský tlak. Zajímavý zjištění.“

Jak se podle vás podepíše pandemie koronaviru na tenisu?

„Mám o tenis hrozný strach. Začnou se uvolňovat opatření, ale tenis je nejglobálnější sport. Fotbalisti můžou hrát českou ligu, v Anglii anglickou. Ale tenis nemůže nikdo hrát u sebe doma. Hraje se každý týden na jiném místě. A jak chcete hrát turnaj o 128 hráčích, když pět zemí nepustí své tenisty, aby vycestovali. Pak by se mohli soudit a to nikdo nechce logicky připustit. Pamatuju se na debatu s Tommym Haasem, když měl rušit Indian Wells, protože jsem tam měl letět na akci. Říká mi: Tady žije spousta důchodců, nedej bože, kdyby se někomu z nich na tenise něco stalo. Pak by nás usoudili tady v Americe k smrti.“

Mnozí tvrdí, že se musí rozběhnout celý systém turnajů od nejmenších po ATP a grandslamy, aby nebyli někteří hráči zvýhodnění. A to bude kámen úrazu.

„Přesně tak. Buď jede všechno, celý systém turnajů, a nebo nic. Protože jak by se to pak řešilo s žebříčky, přihlašováním do turnajů. Tenis je na tom jako jeden ze sportů nejhůř, aby se mohl vrátit.“

Zamíchá dlouhá pauza podle vás rozložením sil?

„Záleží, jak k ní kdo přistoupí. Já vím, jak bych tenhle čas využil. I když tam není motivace, nevidím akci, na kterou se připravuju. Začal bych trénovat věci, které jsem nikdy v životě netrénoval a co mi nejdou. Teď s nimi můžete nejvíc pracovat. Třeba bych Veselku (Jiřího Veselého) postavil na tři měsíce na základní čáru a z ní by nesměl ustoupit. Člověk si řekne, co by třeba ve svém tenisu hledal za slabiny Djok, ale určitě něco hledá, protože když jsem s ním mluvil, říkal, že hraje tenis pětkrát týdně. Ten se rozhodně nefláká. Bude zajímavý sledovat, až se rozjedou turnaje, kdo s čím přijde. Na to se těším.“

Roger Federer naopak prohlásil, že po operaci kolene nedržel raketu řadu týdnů. On už nemusí?

„Asi ne, ale myslím, že pro tělo to není úplně ideální. Když dohrajete, tak svalům a kloubům pohyb chybí. Roger určitě sám dobře ví, jak dlouho mu trvá se do toho dostat zpátky. Ale když budu mluvit za sebe, nejsem moc velký fanoušek toho odložit raketu na dva měsíce. To už můžeme jen my s Berďou.“

Novak Djokovič vyhrál na začátku roku v Austrálii sedmnáctý grandslam, do přerušení sezony měl zápasovou bilanci 18:0, čekaly se od něj velké věci. Je na téhle pauze nejvíc bitý právě on?

„Bití jsou na tom všichni. Samozřejmě těmhle třem nejlepším jde o grandslamový rekord. Myslím, že Novak by hrál grandslamy, i kdyby to mělo být po tmě. Pro něj je to určitě ztráta.“

Zvažuje se možnost hrát grandslamy bez diváků. Je to podle vás důstojné?

„Mám už trochu odstup a nadhled. Výjimečná doba si žádá výjimečné činy. Hrát bez lidí je sice hrozné, ale co můžete dělat? Budete doma, dokud na stadion nebudou smět fanoušci? Ano hrajeme pro ně, ale systém potřebuje běžet. A já bych byl pro, aby se rozběhl co nejdřív i bez fanoušků. I když je to totální vykolejení z toho, na co jsme zvyklí. Ale to jsem poslední tři měsíce asi každý den ze všeho. A nejenom z tenisu. Vždyť byla doba, kdy jsme nemohli ani ven. Každý měsíc, co tenis spí, je hrozná ztráta.“

Jste s ním v kontaktu?

„Jasný, zavoláme si, napíšeme si.“

Nelákal vás na svou Adriatickou Tour, kterou pořádá?

„Tak to já bych tam byl výborný leda na pláži. Krásně bych se opaloval a akorát by mě mohli otáčet z jedné strany na druhou.“ (smích)