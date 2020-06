2016. Karolína Plíšková po návratu z US Open, kde dokráčela až do finále. • Archiv deníku Sport

S raketou se ohání beze strachu, ale že by projektily střílela i mimo kurt? To u Karolíny Plíškové (28) není zvykem! Česká tenistka se přesto obula do mužských kolegů, kteří nesouhlasí s rovnocennými odměnami pro ženy.

Stejné odměny vyplácí tenistům i tenistkám všechny čtyři grandslamy, na ostatních turnajích to pravidlem nebývá. „Nepotřebuju mít stejné odměny, ale vážně nesnáším chlapy, kteří si stěžují jen na to, že by se to mohlo stát. Tohle fňukání je od nich extrémně slabošské,“ vypálila Plíšková v rozhovoru pro americkou agenturu PA news agency.

Světová trojka se k tématu rovnocenných odměn vyjádřila v souvislosti s uvažovaným spojením ženské asociace WTA a mužské ATP a s tím spojeným vyrovnáním financí. „Chápu, že chlapi hrají delší zápasy, ale jsou to prostě chlapi. Jsou silnější než my a nevidím důvod, proč bychom se měli porovnávat,“ pokračovala Plíšková, aby okamžitě vzbudila poprask po celém světě. Potíž se stejnými prize money měli v minulosti například Connors, Djokovič nebo Nadal , nyní se nejhlasitěji ozývá rebel Kyrgios.

Česká hvězda přece jenom svá slova lehce mírnila. „Jde mi hlavně o to, aby ženy měly stejnou šanci hrát na centrkurtech nebo být v televizi,“ vysvětlila Plíšková, která tuší, že odezva bude bouřlivá. „Teď mě asi budou chlapi nenávidět,“ dodala.