S upřímností narazíš... Plíšková rozčílila fanoušky zbožňované Sereny | iSport.cz

Zatímco Plíšková o víkendu triumfovala v našlapaném Brisbane, kam se sjelo šest hráček z elitní desítky a cut off turnaje, který značí žebříček poslední tenistky, jež se dostala do hlavní soutěže přímo, byl 33, osmatřicetiletá Serena se schovala v novozélandském Aucklandu. Tam byla nejvýš nasazenou a jednou z pouze tří žen, jež patří do elitní třicítky pořadí WTA Tour. Na cestě za titulem osmatřicetiletá Američanka zdolala čtyři soupeřky, které ani nepatří do elitní sedmdesátky. Jen v semifinále smetla mladou Amandu Anisimovovou, v tu chvíli světové číslo 25.

„Nebyla tam soupeřka, která by měla tenis na to, aby ji porazila,“ prohodila Plíšková na tiskové konferenci, když dostala otázku, co říká na Serenin triumf, už 73. v její kariéře. Byla to jen vsuvka do promluvy, v níž Plíšková ocenila to, jak dobře Williamsová vypadá fyzicky na úsvitu nové sezony a jak namotivovaně působí.

Militantním fanouškům Sereny to však stačilo na to, aby na Češku začali útočit. „Závidí. Je jí 27, stále bez grandslamu, nasoukaná do toho pytle, co si říká Fila,“ zněl jeden vzkaz pro Plíškovou. „Chudák Karolína, zahořklá a bez grandslamu. Je vážně k smíchu. Mohla jí pogratulovat k prvnímu titulu v roli matky, ale to se nestalo,“ přisadil si další hlas.

Plíšková není jedinou Češkou, která se dostala do nemilosti příznivců třiadvacetinásobné grandslamové šampionky. Když předloni Barbora Strýcová Williamsové vyčetla arogantní chování během finále US Open s Naomi Ósakaovou, začaly jí zpoza Atlantiku chodit po sociálních sítích nenávistné vzkazy. „Dostávala jsem i výhrůžky smrtí. Co prý můžu mluvit, když jsem nic nedokázala,“ popsala tehdy svou zkušenost.