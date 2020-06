Utratili pracháče! Arrogate (†7) vyběhal 415 milionů, ale skolila ho choroba

Americký hřebec v roce 2016 vyhrál prestižní Breeder’s Cup a byl vyhlášen koněm roku. Ovládl také známé dostihy Pegasus World Cup na Floridě a Světový pohár v Dubaji. Díky tomu vydělal rekordních 415 milionů korun. Skvělý tandem vytvořil se žokejem Michaelem Smithem, s nímž vybojoval všechny největší úspěchy. Celkem Arrogate startoval jedenáctkrát a sedmkrát triumfoval.

V úterý přišel šok. Stáj Juddmonte Farms patřící saúdskoarabskému princi Chálidu bin Abdullahovi oznámila, že Arrogate byl utracen poté, co minulý týden onemocněl neznámou chorobou. Kůň, který do důchodu odešel už před třemi lety, zemřel příliš mladý. Před sebou ještě mohl mít i více než 20 let života.

„Bohužel poslední čtyři dny se ani nemohl postavit na nohy. Měl silnou vůli jako při závodech, ale přidaly se další zdravotní problémy. Rozhodli jsme se jej uspat,“ stojí v prohlášení stáje.

„Je zapotřebí hodně, abych brečel, ale tahle zpráva mě rozplakala. Nikdy jsem neměl takového koně, byl úžasný. Ani jednou se nezranil, byl jak ze železa. Nešlo jej unavit, po každém závodě se jen jednou zhluboka nadechl,“ smutnil trenér koní Bob Baffert, který z plnokrevníka vycvičil legendu.