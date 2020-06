Nejdivnější vyhazovy koučů v KHL: opilý Kanaďan, šok Říha či Jandač | iSport.cz

Padáka dostal v den D

Raimo Summanen – Avangard Omsk

V Omsku ještě zůstaneme. Klub ze Sibiře by se minimálně v prvních letech KHL dal jistě nazvat trenérským kolotočem. Po konci Wayna Fleminga mužstvo převzal Kazach Igor Nikitin, který dostal podobně podivný vyhazov jako jeho předchůdce. Těsně před play off 2010 byl již kvůli vizím do budoucna nahrazen trenérem Raimem Summanenem. Bouřliváka z Finska však čekal ještě bizarnější konec.

Pod vedením čtyřnásobného vítěze finské ligy (2x jako hráč a 2x jako trenér) měl Omsk skvělou základní část, po jejímž konci s přehledem získal Kontinentální pohár. V play off se ale Avangard trápil. První kolo proti Nižněkamsku přešel s pořádnou dávkou štěstěny až v sedmém zápase, ve druhém měl potíže s Magnitogorskem. Sérii s Metallurgem musela opět rozseknout až rozhodující sedmá bitva, do té už však Summanen nezasáhl. V den D pro kouče nebyl poslán vůz a pouze po telefonu byl informován o svém propuštění. Důvodem bylo Finovo neúnosné bezohledné chování, které překročilo všechny meze po prohře v šestém zápase. Údajně se v kabině dostal do ostré hádky i s Jaromírem Jágrem. Po takovém vyhození by se logicky čekalo, že Avangard za Summanenem zabouchne dveře. K údivu všech se bývalý útočník Edmontonu či Vancouveru do Omsku vrátil, dvakrát.